Отзывы о Crimson Desert в Steam стали "очень положительными" после недавнего патча

Crimson Desert стала для Pearl Abyss настоящими американскими горками. Её запуск был полон технических проблем, которые несколько разочаровали. Теперь, спустя пару патчей, она наконец-то демонстрирует свой потенциал во всей красе.

После последнего патча отзывы о Crimson Desert в Steam стали «очень положительными», после первоначального «смешанного» уровня. Это показывает, что студия предана своей масштабной RPG и прислушивается к отзывам фанатов.

Сегодня вышел патч 1.01.00, внедривший ещё больше улучшений в игру. Это привело к тому, что отзывы в Steam изменились со смешанных на очень позитивные. Аналогичную тенденцию мы наблюдали и на Metacritic.

Поначалу оценка пользователей на платформе была довольно средней. Однако с тех пор она постепенно росла и сейчас составляет очень достойные 8,7, которые, кажется, увеличиваются почти ежедневно, что свидетельствует о том, насколько фанаты любят эту RPG.

Игроки признают, что игра не идеальна и имеет свои недостатки. Но в огромном мире и множестве исследований эти вещи кажутся второстепенными. Единственным недостатком является сюжет, который, как признала сама студия, мог бы быть лучше.

Тем не менее, похоже, что Crimson Desert приближается к тому моменту, когда наконец-то сможет стать серьёзным претендентом на звание «Игра года 2026».