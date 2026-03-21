Отзывы о Crimson Desert в Steam улучшились до "В основном положительных"

Crimson Desert стала одной из самых ожидаемых игр 2026 года незадолго до своего релиза. Хотя игра в итоге разошлась тиражом 2 миллиона копий всего за 24 часа, реакция на неё после запуска разделила как игроков, так и критиков.

В Steam она получила рейтинг хуже, чем Dragon Age Veilguard, но, похоже, игроки начинают менять своё мнение о ней. Отзывы о Crimson Desert в Steam теперь улучшились до «В основном положительных».

На момент написания статьи около 73% из более чем 12 000 отзывов о Crimson Desert в Steam положительные. Это означает, что почти 9000 отзывов положительные. Это довольно впечатляющий результат, учитывая, что изначально игра получила «смешанные» отзывы в Steam.

В разделе отзывов некоторые специально упомянули, что изменили свой отзыв с отрицательного на положительный после того, как провели больше времени за игрой. На самом деле, растущая популярность Crimson Desert среди тех, кто проводит за игрой больше времени, кажется, является распространённой темой в отзывах.

В других положительных отзывах обсуждается тот факт, что более медленный темп может изначально отпугнуть игроков от получения удовольствия от игры Pearl Abyss. Однако многие утверждают, что игра раскрывается гораздо больше после нескольких часов.

Конечно, не все недавние отзывы положительные. Некоторые негативные отзывы показывают, что геймеры по-прежнему возвращают деньги за Crimson Desert по разным причинам, многие называют игру пустой и бессмысленной.