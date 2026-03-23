Патч 1.00.03 для Crimson Desert улучшает управление, расширяет хранение и исправляет множество багов и ошибок

Компания Pearl Abyss выпустила обновление 1.00.03 для Crimson Desert и поделилась полными примечаниями к патчу. В этом обновлении разработчики скорректировали некоторые элементы управления с помощью геймпада и клавиатуры/мыши, увеличили количество восстанавливаемого здоровья от еды и предметов, а также добавили новое хранилище предметов в лагере «Воющий холм». В этом обновлении также устранены проблемы со сбоями в работе меню «Карта» на PlayStation.

Патч 1.00.03 включает в себя множество улучшений управления. Например, он добавляет отсутствующие горячие клавиши для инвентаря, карты, навыков и журнала. Таким образом, вам больше не придётся использовать мод. Кроме того, он улучшает отзывчивость управления движением персонажа.

Также стоит отметить, что это обновление добавляет стандартные параметры управления для защиты/прицеливания (боковая кнопка 1) и уклонения (боковая кнопка 2). Оно также исправляет проблему, из-за которой руководство по клавишам в правом нижнем углу экрана не обновлялось при использовании защиты или прицеливания. Кроме того, в нём изменено управление для сохранения ввода движения при использовании Axiom Force.

Обновление 1.00.03 также включает в себя некоторые визуальные улучшения. Например, оно улучшает и исправляет различные визуальные эффекты, срабатывающие во время анимации определённых NPC. Исправлена ​​проблема, из-за которой качество экрана отображалось ненормальным при активации FSR Ray Regeneration или DLSS Ray Reconstruction, а также проблема, из-за которой настройки разрешения и масштабирования не сохранялись при перезапуске игры.

Патч 1.00.03 также исправляет проблему, из-за которой игра не запускалась, поскольку дискретные видеокарты не распознавались в средах, использующих как интегрированные, так и дискретные видеокарты. Он также исправляет проблему, из-за которой видеокарты некорректно распознавались в версиях Windows 10 ниже определённой сборки. Таким образом, игра теперь должна запускаться на вашем ПК, если только вы не используете графический процессор Intel Arc.

Также стоит отметить, что патч 1.00.03 содержит ряд изменений баланса для боев с боссами. Например, оно снижает сложность засад, возникающих по пути к боссу Тростниковому Дьяволу. Оно уменьшает здоровье и атаку некоторых врагов и боссов, а также снижает расход выносливости при блокировании атак.