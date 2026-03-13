PC-версия Crimson Desert потребует разового подключения к серверам разработчиков, но это вряд ли спасёт от взлома

Студия Pearl Abyss опубликовала FAQ, посвящённый предстоящей Crimson Desert и техническим аспектам PC-версии.
Несмотря на то, что игра является одиночной и не имеет кооперативного режима, подключение к сети всё же потребуется - речь идет о первоначальной настройке проекта. Для установки патча первого дня и проверки актуальности версии игры нужно будет один раз выйти в сеть. Однако после завершения базовых настроек Crimson Desert станет доступна в полноценном офлайн-режиме без необходимости постоянного подключения.
Это вряд ли сильно затруднит гипотетический взлом игры через гипервизор - аналогичными разовыми соединениями с серверами разработчиков обладают Mafia: The Old Country, Assassin's Creed: Shadows и многие другие игры, но это не является сложным препятствием для взлома - в отличии от Denuvo.
Релиз Crimson Desert состоится 19 марта 2026 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Студия Pearl Abyss мерзкие уродцы
Пк холопам слова не давали. Делать то что велено и смирно ждать дальнеших указаний
Тоже мне событие. Я помню, Сони к PSN пыталась привязать свои ПК релизы, а потом плакали, что наши игры плохо покупают на ПК.
А потом нужно будет станцевать мумбу-юмбу и сделать три раза "Ку" перед камерой смартфона...
Херня какая-то...
Я то все равно поиграю, так как купил и жду, но как должен был надавить издатель на разработчика, чтобы так переобуться и поставить денува и еще онлайн проверку ( ну разовую )
Тут либо они поняли по предзаказам, что игра не окупиться в ближайшие сроки или же просто издатель ( может и разарбы ) обнаглели и решили на это пойти.