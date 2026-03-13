ЧАТ ИГРЫ
Crimson Desert 20.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.9 480 оценок

PC-версия Crimson Desert потребует разового подключения к серверам разработчиков, но это вряд ли спасёт от взлома

AceTheKing AceTheKing

Студия Pearl Abyss опубликовала FAQ, посвящённый предстоящей Crimson Desert и техническим аспектам PC-версии.

Несмотря на то, что игра является одиночной и не имеет кооперативного режима, подключение к сети всё же потребуется - речь идет о первоначальной настройке проекта. Для установки патча первого дня и проверки актуальности версии игры нужно будет один раз выйти в сеть. Однако после завершения базовых настроек Crimson Desert станет доступна в полноценном офлайн-режиме без необходимости постоянного подключения.

Это вряд ли сильно затруднит гипотетический взлом игры через гипервизор - аналогичными разовыми соединениями с серверами разработчиков обладают Mafia: The Old Country, Assassin's Creed: Shadows и многие другие игры, но это не является сложным препятствием для взлома - в отличии от Denuvo.

Релиз Crimson Desert состоится 19 марта 2026 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

Комментарии:  40
Andrew Shimansky

Студия Pearl Abyss мерзкие уродцы

40
vegas99

Пк холопам слова не давали. Делать то что велено и смирно ждать дальнеших указаний

15
CTPAuDEP

Тоже мне событие. Я помню, Сони к PSN пыталась привязать свои ПК релизы, а потом плакали, что наши игры плохо покупают на ПК.

13
UnbearableSavage

А потом нужно будет станцевать мумбу-юмбу и сделать три раза "Ку" перед камерой смартфона...

Херня какая-то...

10
Neko-Aheron

Я то все равно поиграю, так как купил и жду, но как должен был надавить издатель на разработчика, чтобы так переобуться и поставить денува и еще онлайн проверку ( ну разовую )

Тут либо они поняли по предзаказам, что игра не окупиться в ближайшие сроки или же просто издатель ( может и разарбы ) обнаглели и решили на это пойти.

7
