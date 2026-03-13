PC-версия Crimson Desert потребует разового подключения к серверам разработчиков, но это вряд ли спасёт от взлома

Студия Pearl Abyss опубликовала FAQ, посвящённый предстоящей Crimson Desert и техническим аспектам PC-версии.

Несмотря на то, что игра является одиночной и не имеет кооперативного режима, подключение к сети всё же потребуется - речь идет о первоначальной настройке проекта. Для установки патча первого дня и проверки актуальности версии игры нужно будет один раз выйти в сеть. Однако после завершения базовых настроек Crimson Desert станет доступна в полноценном офлайн-режиме без необходимости постоянного подключения.

Это вряд ли сильно затруднит гипотетический взлом игры через гипервизор - аналогичными разовыми соединениями с серверами разработчиков обладают Mafia: The Old Country, Assassin's Creed: Shadows и многие другие игры, но это не является сложным препятствием для взлома - в отличии от Denuvo.

Релиз Crimson Desert состоится 19 марта 2026 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.