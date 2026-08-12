Pearl Abyss хочет выпустить Crimson Desert на Switch 2 в начале 2027 года - порт уже находится в играбельном состоянии

Похоже, Crimson Desert появится на Nintendo Switch 2. Разработчик Pearl Abyss подтверждает, что амбициозная игра с открытым миром уже работает на новой консоли Nintendo, и команда усердно работает над дальнейшей оптимизацией. В настоящее время студия планирует релиз в первой половине 2027 года, хотя точная дата выхода пока не определена.

Pearl Abyss хочет выпустить Crimson Desert на как можно большем количестве платформ, но не стремится к простому портированию. Разработчики стремятся максимально сохранить впечатляющую графику игры, динамичный экшен и бесшовный открытый мир на каждой платформе. Команда уже разработала играбельную базовую версию для Switch 2. В настоящее время Pearl Abyss изучает производительность и проводит технические тесты, чтобы убедиться, что игра соответствует стандартам качества студии. Оптимизация играет особенно важную роль, поскольку Crimson Desert — технически требовательная игра с открытым миром.

Что касается Switch 2, хотя и требуется оптимизация, игра в настоящее время играбельна на базовом уровне, и в настоящее время проводятся технические оценки для обеспечения оптимизации производительности и соответствия нашим стандартам качества. Хотя на данный момент сложно подтвердить точный график запуска, мы работаем над релизом, запланированным на первую половину 2027 года. Мы будем предоставлять обновления через наши официальные каналы, как только детали будут окончательно согласованы.

В настоящее время релиз версии Crimson Desert для Switch 2 запланирован на первую половину 2027 года. Однако Pearl Abyss подчёркивает, что студия пока не может окончательно подтвердить сроки и поделится дополнительной информацией только после завершения технических оценок. Разработчик изучал возможность выпуска версии для Switch 2 в течение нескольких месяцев.

Генеральный директор Хео Джин-ён ранее указывал, что Pearl Abyss начала внутренние исследования и разработки по портированию игры. Если оптимизация пройдет успешно, игроки на Switch 2 смогут начать знакомство с большим открытым миром, зрелищными сражениями и динамичным геймплеем Crimson Desert уже в следующем году.