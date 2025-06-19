Pearl Abyss опровергла слухи о дате релиза Crimson Desert - точная информация появится позже

Разработчики из Pearl Abyss официально прокомментировали недавние сообщения о дате выхода ожидаемой ролевой игры Crimson Desert, опровергнув слухи о релизе в начале ноября 2025 года. По словам студии, информация, разошедшаяся в сети, возникла в результате ошибочного перевода и не соответствует действительности.

Сообщения о возможном релизе 2 ноября появились после якобы состоявшегося интервью с корейским изданием MTN, однако представители Pearl Abyss в беседе с Insider Gaming заявили, что никакого интервью не было, и никакая официальная дата релиза озвучена не была.

«Когда мы будем готовы объявить точную дату выхода, это будет сделано через официальные каналы», — сообщили разработчики.

На текущий момент Crimson Desert всё ещё находится в разработке и ориентировочно выйдет в 2025 году на платформах PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК. Проект был впервые представлен публике в рамках The Game Awards 2020, и с тех пор остаётся одним из самых ожидаемых RPG-приключений с открытым миром и зрелищной боевой системой.

Поклонникам остаётся ждать официального заявления от Pearl Abyss — точная дата релиза будет объявлена позже.