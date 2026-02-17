Pearl Abyss пока не готова подтвердить поддержку модов в Crimson Desert

Студия Pearl Abyss пока не приняла окончательного решения о внедрении официальной поддержки пользовательских модификаций в приключенческом экшене Crimson Desert. Об этом рассказал директор по маркетингу проекта Уилл Пауэрс в недавнем интервью.

По словам представителя компании, на старте игры инструменты для создания модов появляться не планируются. Внутри студии этот вопрос лишь начинает обсуждаться, а окончательное решение разработчики намерены принять уже после релиза, когда смогут оценить реакцию аудитории и интерес игроков к пользовательскому контенту.

Одной из причин осторожного подхода называют технические особенности собственного движка BlackSpace Engine. Создание удобного и стабильного инструментария для мододелов требует значительных ресурсов, тогда как сейчас команда сосредоточена на полировке основного контента и оптимизации проекта. Кроме того, исторически студия работала преимущественно над онлайн-играми, где модификации обычно не поддерживаются.