Pearl Abyss предупредили, что следующее обновление для Crimson Desert будет огромным, поэтому придется подождать

Разработчики из студии Pearl Abyss объявили о задержке очередного патча для Crimson Desert. Вместо привычного еженедельного релиза игрокам придется подождать до следующей недели. Причина - масштаб обновления, которое может стать самым большим и значимым с момента выхода игры.

С момента релиза Crimson Desert получала обновления практически каждую неделю. Разработчики оперативно добавляли новый контент, правили механику и реагировали на проблемы сообщества. Однако текущий патч оказался настолько объемным, что студия решила пожертвовать регулярностью ради качества. В заявлении Pearl Abys говорится:

Мы готовим обновление, которое включит в себя несколько функций, анонсированных в прошлом отчете разработчиков, включая пресеты для клавиатуры/мыши и геймпада, настройки сложности, вкладки категорий для инвентаря и многое другое. Мы хотим выделить дополнительное время на тестирование и полировку перед выпуском патча, который, как мы ожидаем, будет выпущен на следующей неделе. Кроме того, из-за улучшений качества дальних пейзажей, которые мы добавляем, размер этого патча будет больше, чем предыдущие. Надеемся, вы с нетерпением ждете обновление, и спасибо за ваше терпение и поддержку!

Реакция на Crimson Desert с самого начала была неоднозначной: проект пытается совместить огромное количество механик, что нравится далеко не всем. Тем не менее, даже критики признают, что поддержка игры со стороны Pearl Abyss заслуживает уважения.