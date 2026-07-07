Pearl Abyss привезёт Crimson Desert на Gamescom 2026 - разработчики раскроют секреты создания игры и BlackSpace Engine

Pearl Abyss подтвердила участие в Gamescom 2026, где совместно с Samsung представит Crimson Desert на масштабном стенде. Компания сделает ставку не только на демонстрацию игры для посетителей выставки, но и на технические презентации, посвящённые процессу её разработки.

С 26 по 30 августа гости выставки смогут посетить стенд в зале 09.1, где Crimson Desert будет работать на игровых мониторах Samsung нового поколения, включая 32-дюймовый Odyssey G8 с поддержкой режима Dual Mode. Помимо игровых сессий, посетителей ждут сценические презентации, фотозоны, сувениры и выступления косплееров, вдохновлённых миром Pywel.

Ещё до открытия Gamescom команда Pearl Abyss выступит на конференции Gamescom Dev, которая пройдёт с 23 по 25 августа в Кёльне. Разработчики проведут две технические лекции. Первая, How We Filled the Vast Continent of Pywel, будет посвящена созданию открытого мира, а вторая — Scaling Open World Creation in Crimson Desert with an In-House Engine — расскажет о возможностях собственного движка BlackSpace Engine. Доклады представят руководители художественного и графического подразделений студии.

По данным Pearl Abyss, Crimson Desert продолжает успешно выступать после мартовского релиза. Компания сообщает, что продажи игры превысили 6 миллионов копий за первые три месяца. Проект уже доступен на PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC через Steam и Epic Games Store, а также на Apple Mac, недавно получив обновление до версии 1.13.

Таким образом, Gamescom 2026 станет для Pearl Abyss не только площадкой для продвижения Crimson Desert, но и возможностью подробно показать технологии, лежащие в основе одного из самых амбициозных проектов студии.