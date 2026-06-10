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Crimson Desert 20.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Слэшер, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Стимпанк
7.9 1 504 оценки

Pearl Abyss продолжит выпускать бесплатные обновления для Crimson Desert, пока игра остаётся популярной

IKarasik IKarasik

Разработчики из Pearl Abyss не собираются прекращать поддержку Crimson Desert после релиза. По словам директора по PR и маркетингу Уилла Пауэрса, студия будет выпускать бесплатные обновления столько времени, сколько этого будут хотеть игроки.

В компании сравнивают подход к поддержке Crimson Desert с моделью развития Black Desert Online. Вместо платных дополнений разработчики делают ставку на регулярный выпуск нового контента, который удерживает аудиторию и привлекает новых пользователей.

Пауэрс отметил, что такие обновления работают не только на благо сообщества, но и служат своеобразным маркетинговым инструментом. Вместо крупных затрат на рекламу студия предпочитает вкладывать ресурсы в развитие самой игры, поддерживая интерес игроков за счёт нового контента.

Сейчас дорожная карта Crimson Desert расписана до сентября и включает улучшения сюжета, боевой системы, кросс-сохранений и других механик. Кроме того, Pearl Abyss уже работает над полноценным DLC, которое должно стать значительным дополнением к приключению.

По словам представителей студии, поддержка игры продолжится и после выхода запланированных обновлений, если интерес аудитории к миру Пайвелла останется высоким.

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Комментарии:  3
Ваш комментарий
Listoman

Так все обновы для этой поделки пока только исправляют косяки, которых не должно было быть на релизе. Хотят сказать, что фиксы багов когда-то станут платными?)

6
DreadfulLiam
Вместо платных дополнений разработчики делают ставку на регулярный выпуск нового контента, который удерживает аудиторию и привлекает новых пользователей.

Вот только не понятно какой в этом смысл. Если в ММО делают обновы, что бы скинчики покупали и монета грела карман, то с синглом так не выйдет, а новых юзеров новый контент не особо привлечет, ведь они даже не знают как было до него.

В общем странная какая-то логика. Ну да ладно, делают обновы - хорошо, Во всяком случае пока не прикрутили туда онлайн и сервера.

2
SkyraX

т.е когда она станет непопулярной, обновления станут платными? ок, P.O.N

1