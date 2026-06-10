Pearl Abyss продолжит выпускать бесплатные обновления для Crimson Desert, пока игра остаётся популярной

Разработчики из Pearl Abyss не собираются прекращать поддержку Crimson Desert после релиза. По словам директора по PR и маркетингу Уилла Пауэрса, студия будет выпускать бесплатные обновления столько времени, сколько этого будут хотеть игроки.

В компании сравнивают подход к поддержке Crimson Desert с моделью развития Black Desert Online. Вместо платных дополнений разработчики делают ставку на регулярный выпуск нового контента, который удерживает аудиторию и привлекает новых пользователей.

Пауэрс отметил, что такие обновления работают не только на благо сообщества, но и служат своеобразным маркетинговым инструментом. Вместо крупных затрат на рекламу студия предпочитает вкладывать ресурсы в развитие самой игры, поддерживая интерес игроков за счёт нового контента.

Сейчас дорожная карта Crimson Desert расписана до сентября и включает улучшения сюжета, боевой системы, кросс-сохранений и других механик. Кроме того, Pearl Abyss уже работает над полноценным DLC, которое должно стать значительным дополнением к приключению.

По словам представителей студии, поддержка игры продолжится и после выхода запланированных обновлений, если интерес аудитории к миру Пайвелла останется высоким.