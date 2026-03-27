Crimson Desert 20.03.2026
Pearl Abyss раскрыла сложности внедрения мультиплеера в Crimson Desert

IKarasik IKarasik

Разработчики из Pearl Abyss поделились планами по внедрению мультиплеера в Crimson Desert и предупредили игроков, что добавление этой функции потребует компромиссов.

По словам команды, внутренние тесты мультиплеера уже проводились, однако в текущих условиях «определённые аспекты графики придётся пожертвовать», чтобы игра оставалась стабильной на разных устройствах. Это значит, что визуальная составляющая мира Crimson Desert может пострадать, если разработчики решат реализовать онлайн-режим.

Crimson Desert вдохновлена MMO и обладает огромным открытым миром с множеством возможностей, что делает игроков особенно заинтересованными в мультиплеере. Однако разработчики подчёркивают, что реализация этой функции требует тщательного подхода, и они должны найти баланс между производительностью, графикой и качеством игрового опыта.

На данный момент Pearl Abyss не раскрывает точных сроков выхода мультиплеера, оставляя возможность для дальнейшей доработки и оптимизации этой функции.

butcher69

Не нужон мультиплеер ваш

Offn

Опять маленькая инди студия жалуется, что не справилась

Hog2012

Зачем в CD добавлять мультиплеер, если уже есть BDO?

Kenguruss

в кримсоне онлайн просто уничтожит игру.