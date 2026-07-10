Pearl Abyss рассматривает возможность добавления кооперативного режима в Crimson Desert

Глава студии Pearl Abyss Хео Джин-ён в ходе встречи с акционерами раскрыл планы компании относительно будущего экшена Crimson Desert, заявив, что разработчики активно изучают возможность внедрения кооперативного режима.

По словам руководителя, интерес игроков к совместному прохождению вполне оправдан, поскольку изначально проект задумывался как многопользовательская ролевая игра в жанре MMO, однако с течением времени концепция претерпела изменения. Он также подчеркнул, что интеграция мультиплеера представляет собой серьёзный вызов, поскольку потребует полного пересмотра игрового баланса, и сейчас команда оценивает технические и геймплейные аспекты этого процесса.

Помимо вопроса о мультиплеере, студия всё ещё не приняла окончательного решения относительно поддержки пользовательских модификаций. Внедрение модов также сопряжено с рядом сложностей, и разработчикам предстоит решить несколько организационных и технических вопросов, прежде чем они смогут дать зелёный свет этой функции.