Pearl Abyss рассматривает возможность добавления кооперативного режима в Crimson Desert

Глава студии Pearl Abyss Хео Джин-ён в ходе встречи с акционерами раскрыл планы компании относительно будущего экшена Crimson Desert, заявив, что разработчики активно изучают возможность внедрения кооперативного режима.
По словам руководителя, интерес игроков к совместному прохождению вполне оправдан, поскольку изначально проект задумывался как многопользовательская ролевая игра в жанре MMO, однако с течением времени концепция претерпела изменения. Он также подчеркнул, что интеграция мультиплеера представляет собой серьёзный вызов, поскольку потребует полного пересмотра игрового баланса, и сейчас команда оценивает технические и геймплейные аспекты этого процесса.
Помимо вопроса о мультиплеере, студия всё ещё не приняла окончательного решения относительно поддержки пользовательских модификаций. Внедрение модов также сопряжено с рядом сложностей, и разработчикам предстоит решить несколько организационных и технических вопросов, прежде чем они смогут дать зелёный свет этой функции.
Кому нафиг нужен этот мультиплеер, когда нет нормальной поддержки модов и всё ещё не изменили сюжет на простой и понятный.
Кооперативная чистка дымоходов. 🧹
Им нужно просто добавить как ранее обещали "другое приключение" где можно создать своего персонажа, выбрать класс и приключаться в открытом мире без сюжета серогривых
А добавление внятного сюжета они не планируют ?