Pearl Abyss сообщает о приближении Crimson Desert к отметке в 5 миллионов проданных копий

Несмотря на смешанные отзывы, от положительных до более сдержанных, Crimson Desert укрепляет свои позиции как коммерчески успешная игра для Pearl Abyss. Игра уже впечатлила, достигнув отметки в 2 миллиона проданных копий за первые 24 часа, а несколько дней спустя преодолела отметку в 3 миллиона, что даже помогло восстановить акции компании, которые пережили значительное первоначальное падение.

Теперь определена следующая цель: достичь 5 миллионов проданных копий. На встрече с акционерами генеральный директор Хо Джин-ён заявил, что компания намерена вскоре объявить о достижении этого нового рубежа, а также подчеркнул внутренние усилия по поддержанию высоких показателей до конца года.

Наша следующая цель — как можно скорее сообщить акционерам о достижении отметки в 5 миллионов проданных копий, и все сотрудники будут усердно работать, чтобы добиться наилучших результатов к концу года.

В настоящее время Crimson Desert доступна для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.