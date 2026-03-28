Pearl Abyss сообщает о приближении Crimson Desert к отметке в 5 миллионов проданных копий

Несмотря на смешанные отзывы, от положительных до более сдержанных, Crimson Desert укрепляет свои позиции как коммерчески успешная игра для Pearl Abyss. Игра уже впечатлила, достигнув отметки в 2 миллиона проданных копий за первые 24 часа, а несколько дней спустя преодолела отметку в 3 миллиона, что даже помогло восстановить акции компании, которые пережили значительное первоначальное падение.
Теперь определена следующая цель: достичь 5 миллионов проданных копий. На встрече с акционерами генеральный директор Хо Джин-ён заявил, что компания намерена вскоре объявить о достижении этого нового рубежа, а также подчеркнул внутренние усилия по поддержанию высоких показателей до конца года.
Наша следующая цель — как можно скорее сообщить акционерам о достижении отметки в 5 миллионов проданных копий, и все сотрудники будут усердно работать, чтобы добиться наилучших результатов к концу года.
В настоящее время Crimson Desert доступна для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.
Я лично приобрел лицуху и не жалею) Изначально я не ожидал от неё чего-то вау! В итоге доволен игрой) А так каждому своё, у игры есть что необходимо исправить или изменить, но я уверен что в будущих патчах это всё подправят)
просто оставлю тут для тех кто захочет купить этот мусор https://youtu.be/-l19GuH7mo4
Добавьте русскую локализацию, подправьте недочёты (артефакты,сюжет,управление и т.д) добавьте ИЗНАЧАЛЬНО возможность пилить моды, снизьте ценник.И продаж было бы в разы больше не только на старте.
Сам играю, жду русскую озвучку пока сольют тут, уже почти согласен купить ИИ озвучку и сам слить её на ПГ.
Очень напрягает игра в плане графики , столько шума и мерцания я наверное не видел нигде. Ещё и краски такие, что глаза вытекают, без HDR в неё невозможно играть, да и с ним тоже, вечно верх экрана колбасит.
Но вариативность конечно топовая , в игре не соскучишься. Очень надеюсь, что все огрехи поправят и подтянут оптимизон, ведь , без RR это унылость, а с ним это боль))
"Наша следующая цель" это никак не "сообщает о приближении". Новость из разряда анонс анонса.