ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Crimson Desert 20.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.5 949 оценок

Pearl Abyss сообщает о приближении Crimson Desert к отметке в 5 миллионов проданных копий

monk70 monk70

Несмотря на смешанные отзывы, от положительных до более сдержанных, Crimson Desert укрепляет свои позиции как коммерчески успешная игра для Pearl Abyss. Игра уже впечатлила, достигнув отметки в 2 миллиона проданных копий за первые 24 часа, а несколько дней спустя преодолела отметку в 3 миллиона, что даже помогло восстановить акции компании, которые пережили значительное первоначальное падение.

Теперь определена следующая цель: достичь 5 миллионов проданных копий. На встрече с акционерами генеральный директор Хо Джин-ён заявил, что компания намерена вскоре объявить о достижении этого нового рубежа, а также подчеркнул внутренние усилия по поддержанию высоких показателей до конца года.

Наша следующая цель — как можно скорее сообщить акционерам о достижении отметки в 5 миллионов проданных копий, и все сотрудники будут усердно работать, чтобы добиться наилучших результатов к концу года.

В настоящее время Crimson Desert доступна для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.

Индустрия
30
46
Комментарии:  46
Ваш комментарий
Misha Mi

Я лично приобрел лицуху и не жалею) Изначально я не ожидал от неё чего-то вау! В итоге доволен игрой) А так каждому своё, у игры есть что необходимо исправить или изменить, но я уверен что в будущих патчах это всё подправят)

16
LincolnRimes

просто оставлю тут для тех кто захочет купить этот мусор https://youtu.be/-l19GuH7mo4

7
DaggerMaster

Очень амбициозный проект, но по моему мнению...

Добавьте русскую локализацию, подправьте недочёты (артефакты,сюжет,управление и т.д) добавьте ИЗНАЧАЛЬНО возможность пилить моды, снизьте ценник.И продаж было бы в разы больше не только на старте.

Сам играю, жду русскую озвучку пока сольют тут, уже почти согласен купить ИИ озвучку и сам слить её на ПГ.

6
JackBV

Очень напрягает игра в плане графики , столько шума и мерцания я наверное не видел нигде. Ещё и краски такие, что глаза вытекают, без HDR в неё невозможно играть, да и с ним тоже, вечно верх экрана колбасит.

Но вариативность конечно топовая , в игре не соскучишься. Очень надеюсь, что все огрехи поправят и подтянут оптимизон, ведь , без RR это унылость, а с ним это боль))

3
CTPAuDEP

"Наша следующая цель" это никак не "сообщает о приближении". Новость из разряда анонс анонса.

2
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ