Pearl Abyss выпустила хотфикс 1.04.01 после крупного патча для Crimson Desert

23 апреля разработчики из Pearl Abyss выпустили крупное обновление обновление 1.04, а уже через несколько часов представили хотфикс, направленный на исправление ошибок и улучшение удобства игры.
Основные изменения
Контроллер
- Кнопка смены имени питомцев и лошадей перенесена с R3/RS на L3/LS
- Исправлена ошибка с отсутствием ездовых животных в быстром слоте
Консоли (PlayStation / Xbox)
- Интерфейс смены пресетов теперь соответствует версии для ПК
- Исправлен баг, из-за которого питомцы могли «поедать» ресурсы (дерево и руду)
Клавиатура и мышь
- Исправлена проблема с размещением мебели в режиме строительства
- Устранены вылеты при покраске и изменении настроек
- Исправлен эксплойт с восстановлением выносливости во время бега
Исправления персонажей
- Дамиана — способность «Ослепляющая вспышка» больше не отменяется в безопасных зонах
- Клифф — исправлена скорость «Сфокусированного воздушного переката»
- Унгка / Дамиана — дальнобойное оружие теперь корректно нацеливается во время боёв с боссами
Прочие исправления
- Исправлен баг с артефактом Бездны при полном инвентаре
- Устранены ложные эффекты попадания по неуязвимым NPC
- Исправлен вылет во время боя с одним из боссов
- Добавлена возможность восстановить артефакт через функцию «Сбросить всё»
Вот же реально электроники, люди только пожаловались и они они тут же исправили, теперь можно и патч скачать.
дракона вернули, подтверждаю👍
Молодцы
Ну это уже классика. Одно лечат, а другое калечат. Вот что бывает, когда к играм подпускают криворуких бездарей!
Можно так оперативно со всеми играми будет?