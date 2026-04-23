ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Crimson Desert 20.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.8 1 294 оценки

Pearl Abyss выпустила хотфикс 1.04.01 после крупного патча для Crimson Desert

monk70 monk70

23 апреля разработчики из Pearl Abyss выпустили крупное обновление обновление 1.04, а уже через несколько часов представили хотфикс, направленный на исправление ошибок и улучшение удобства игры.

Основные изменения

Контроллер

  • Кнопка смены имени питомцев и лошадей перенесена с R3/RS на L3/LS
  • Исправлена ошибка с отсутствием ездовых животных в быстром слоте

Консоли (PlayStation / Xbox)

  • Интерфейс смены пресетов теперь соответствует версии для ПК
  • Исправлен баг, из-за которого питомцы могли «поедать» ресурсы (дерево и руду)

Клавиатура и мышь

  • Исправлена проблема с размещением мебели в режиме строительства
  • Устранены вылеты при покраске и изменении настроек
  • Исправлен эксплойт с восстановлением выносливости во время бега

Исправления персонажей

  • Дамиана — способность «Ослепляющая вспышка» больше не отменяется в безопасных зонах
  • Клифф — исправлена скорость «Сфокусированного воздушного переката»
  • Унгка / Дамиана — дальнобойное оружие теперь корректно нацеливается во время боёв с боссами

Прочие исправления

  • Исправлен баг с артефактом Бездны при полном инвентаре
  • Устранены ложные эффекты попадания по неуязвимым NPC
  • Исправлен вылет во время боя с одним из боссов
  • Добавлена возможность восстановить артефакт через функцию «Сбросить всё»
Обновления
11
9
Комментарии:  9
Ваш комментарий
saa0891
Исправлена ошибка с отсутствием ездовых животных в быстром слоте

Вот же реально электроники, люди только пожаловались и они они тут же исправили, теперь можно и патч скачать.

myLastStop

дракона вернули, подтверждаю👍

butcher69

Молодцы

Авраам Линкольн
Ну это уже классика. Одно лечат, а другое калечат. Вот что бывает, когда к играм подпускают криворуких бездарей! Следующая новость:

после нового крупного патча для Crimson Desert появился баг [вставить название], игра вылетает, ФПС уходит в 0 и пропали некоторые персонажи!
CRYOSHADE

Можно так оперативно со всеми играми будет?

ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ