Pearl Abyss выпустила трейлер с обзором ключевых обновлений Crimson Desert

Поскольку с момента релиза Crimson Desert получила огромное количество обновлений, преобразивших игру, студия Pearl Abyss решила выпустить целый трейлер под названием "Краткий обзор нововведений". В ролике разработчики подробно рассказывают о всех важных изменениях и дополнениях, которые уже доступны игрокам.

Согласно описанию, обновления включают более 20 новых элементов контента и функций, свыше 120 новых питомцев и маунтов, а также более 70 новых нарядов, экипировки и других предметов. Трейлер даёт полный обзор того, что нового появилось в игре.

Crimson Desert - это сюжетный приключенческий экшен с открытым миром и элементами RPG от южнокорейской студии Pearl Abyss. Игра рассказывает масштабную историю капитана наемников Клиффа, который собирает свой отряд, чтобы отомстить предателям, выжить в жестоком мире Пайвел и спасти земли от разрушительных темных сил. Игра продолжает активно поддерживаться после релиза, и этот обзорный ролик поможет игрокам быстро разобраться во всех свежих нововведениях.