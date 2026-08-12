Pearl Abyss выпустила трейлер с обзором ключевых обновлений Crimson Desert

Поскольку с момента релиза Crimson Desert получила огромное количество обновлений, преобразивших игру, студия Pearl Abyss решила выпустить целый трейлер под названием "Краткий обзор нововведений". В ролике разработчики подробно рассказывают о всех важных изменениях и дополнениях, которые уже доступны игрокам.
Согласно описанию, обновления включают более 20 новых элементов контента и функций, свыше 120 новых питомцев и маунтов, а также более 70 новых нарядов, экипировки и других предметов. Трейлер даёт полный обзор того, что нового появилось в игре.
Crimson Desert - это сюжетный приключенческий экшен с открытым миром и элементами RPG от южнокорейской студии Pearl Abyss. Игра рассказывает масштабную историю капитана наемников Клиффа, который собирает свой отряд, чтобы отомстить предателям, выжить в жестоком мире Пайвел и спасти земли от разрушительных темных сил. Игра продолжает активно поддерживаться после релиза, и этот обзорный ролик поможет игрокам быстро разобраться во всех свежих нововведениях.
Лучше бы нормальную прокачку и стелс завезли. Нафига мне 120 маунтов?
Забросил после первого же босса. Бесит меня начало битвы через катсцену - если Тейнтед Грэйл прошёл без удовольствия, то эту пародию на дарк соулс забросил и не планирую возвращаться
Сижу жду нового года чтобы продолжить играть хочу посмотреть как измениться
Прошёл, этой игре не хватает трансмогрификации, вариантов внешнего вида много но ресурсов в прокачку гриндить надо а лень
Чё то не очень понятно. Там в конце цепи на ветру как волосы колышатся?