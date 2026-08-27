Pearl Abyss замедляет выпуск патчей для Crimson Desert ради работы над DLC

На церемонии Opening Night Live в рамках Gamescom 2026 произошел неожиданный поворот, связанный с флагманским проектом студии Pearl Abyss. Публике представили Crimson Desert Enhanced - масштабное обновление 2.0, которое разработчики позиционируют как мягкий ребрендинг и важнейшую веху в жизни проекта.

Как выяснилось в интервью IGN, это обновление не просто добавляет контент, а кардинально перерабатывает сюжетную составляющую, делая историю более глубокой и насыщенной. Однако главная сенсация кроется в заявлении студии: выход патча 2.0 знаменует собой завершение активной фазы бесплатных обновлений. По словам директора по PR и маркетингу Уилла Пауэрса, текущий момент стал идеальной точкой перехода.

За последнее время мы выпустили огромное количество обновлений, постоянно расширяя мир Пайвелла. Название “2.0” выбрано не случайно - сейчас игроки получают максимально полный и завершенный опыт в рамках основной игры.

При этом он подтвердил, что студия намерена замедлить темпы выпуска регулярных бесплатных патчей.

Обновления будут выходить и дальше, но их масштаб и частота уже не будут прежними. Мы сознательно перенаправляем все наши ресурсы на разработку предстоящего сюжетного дополнения.

Крупное DLC для Crimson Desert по-прежнему запланировано на конец этого года. Учитывая ошеломительный коммерческий успех базовой игры и впечатляющие продажи, Pearl Abyss уже строит планы по дальнейшему расширению молодой франшизы. Несмотря на то, что конкретные детали сюжета и геймплея дополнения пока держатся в секрете, аналитики отмечают, что за пять месяцев активной поддержки проект не только доказал свою состоятельность, но и заложил прочный фундамент для будущего серии.