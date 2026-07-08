ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Crimson Desert 20.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Слэшер, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Стимпанк
7.9 1 546 оценок

Pearl Abyss заявила, что Crimson Desert уже работает на Nintendo Switch 2, разработка продолжается

monk70 monk70

Pearl Abyss поделилась новой информацией о возможности выпуска Crimson Desert на Nintendo Switch 2, подтвердив, что игра уже работает на этой платформе, а разработка продолжается.

Говоря о перспективе расширения доступности игры на разных платформах, генеральный директор Хо Джин-ён заявил, что студия хочет выпустить Crimson Desert на как можно большем количестве платформ и активно изучает новейшую консоль Nintendo.

Мы считаем важным продемонстрировать Crimson Desert на как можно большем количестве платформ. Мы изучаем Nintendo Switch 2, и в настоящее время игра находится на уровне, позволяющем реализовать базовый геймплей.

Несмотря на этот прогресс, Хо подчеркнул, что выпуск на Switch 2 не гарантирован. Он объяснил, что приоритетом студии является обеспечение того, чтобы консоль могла обеспечить ожидаемое от Crimson Desert качество графики, экшен и открытый мир, а не просто прямой порт.

Версия для Switch 2 всё ещё требует оптимизации и технической проверки, а также нам необходимо оценить сотрудничество с партнёрами и убедиться, что оно соответствует нашим стандартам качества. Поэтому сложно подтвердить график релиза. Мы объявим об этом прозрачно, как только получим подтверждённую информацию.

На данный момент Pearl Abyss не объявила дату релиза и официально не подтвердила версию Crimson Desert для Nintendo Switch 2, проект находится на стадии технической оценки и оптимизации.

Консоли 20
8
2
Комментарии:  2
Ваш комментарий
Alex40001

ну дум и на калькуляторе работает....

еще бы они версию для пк эту выложили с более юзабильным весом или как вариант выбор версии облегченная и фуловая в стиме

Габенушка

В 30 фпс с диким мылом ,еще и с фср ))