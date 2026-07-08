Pearl Abyss заявила, что Crimson Desert уже работает на Nintendo Switch 2, разработка продолжается

Pearl Abyss поделилась новой информацией о возможности выпуска Crimson Desert на Nintendo Switch 2, подтвердив, что игра уже работает на этой платформе, а разработка продолжается.

Говоря о перспективе расширения доступности игры на разных платформах, генеральный директор Хо Джин-ён заявил, что студия хочет выпустить Crimson Desert на как можно большем количестве платформ и активно изучает новейшую консоль Nintendo.

Мы считаем важным продемонстрировать Crimson Desert на как можно большем количестве платформ. Мы изучаем Nintendo Switch 2, и в настоящее время игра находится на уровне, позволяющем реализовать базовый геймплей.

Несмотря на этот прогресс, Хо подчеркнул, что выпуск на Switch 2 не гарантирован. Он объяснил, что приоритетом студии является обеспечение того, чтобы консоль могла обеспечить ожидаемое от Crimson Desert качество графики, экшен и открытый мир, а не просто прямой порт.

Версия для Switch 2 всё ещё требует оптимизации и технической проверки, а также нам необходимо оценить сотрудничество с партнёрами и убедиться, что оно соответствует нашим стандартам качества. Поэтому сложно подтвердить график релиза. Мы объявим об этом прозрачно, как только получим подтверждённую информацию.

На данный момент Pearl Abyss не объявила дату релиза и официально не подтвердила версию Crimson Desert для Nintendo Switch 2, проект находится на стадии технической оценки и оптимизации.