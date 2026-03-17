Переключение персонажей как в GTA5, темп как в RDR2 - корейский стример поделился деталями Crimson Desert

В сети появились впечатления корейского стримера, который якобы уже прошёл Crimson Desert до релиза. Несмотря на строгие ограничения по раскрытию сюжета, автор поделился рядом деталей об игре — и они звучат крайне многообещающе.
- Смена персонажей аналогична GTA 5, включая эффекты перехода, когда камера отдаляется и возвращается в мир. Персонажи занимаются своими делами, пока происходит смена. Однажды он переключился на Унгку посреди гигантской битвы и ему пришлось пробиваться наружу.
- Стример прошёл игру без патча первого дня и столкнулся только с незначительными багами. Всё, что казалось «не так» в предыдущем геймплее, было исправлено (звуки шагов, анимация бега, странные реакции на удары).
- Он наиграл в RDR2 около 600 часов, и предположил, что темп Crimson Desert похож.
- Похвалил дизайн мира, каждый элемент контента затягивает чувством цели, в отличие от «квестов в стиле Ubisoft».
- Основной сюжет может быть невероятно сложным, если проходить его наспех, не прокачивая Клиффа.
- В каждом регионе разная сложность, она становится выше по мере продвижения на восток и север.
- Играл на 5080 с кинематографическими настройками 1440p без падений частоты кадров и зависаний.
- Музыка/саундтрек легендарные.
- Игровые системы не показались утомительными или сложными в использовании.
- Места в инвентаре поначалу может быть мало, но это не стало проблемой ближе к концу игры, так как побочные квесты вознаграждают вас дополнительным местом для хранения.
- Стример заявил, что это «игра всей его жизни», он играл по 10 часов в день с тех пор, как получил код для обзора. Несмотря на это, он так и не увидел 50% боссов.
- Избегал подробностей сюжета из-за строгого эмбарго, но сказал, что «есть неожиданные повороты».
Другой рецензент, когда его спросили о впечатлениях от игры, сослался на цитату из EGM 1998 года о Zelda Ocarina of Time, которая переводится как «Наслаждайтесь, потому что это лучшее, что может быть в играх на очень долгое время».
Это практически корейский Масс эффект 2, РДР2, Скайрим, Зельда и Ведьмак в одном флаконе.
А не занесли ли данному персонажу чемодан 🤔
"Играл на 5080 с кинематографическими настройками 1440p без падений частоты кадров и зависаний" - вы угараете? он бы ещё н 720р запустил бы