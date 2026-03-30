ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Crimson Desert 20.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.6 989 оценок

ПК-версия Crimson Desert получила хотфикс улучшающий качество изображения NVIDIA Ray Reconstruction и DLSS

butcher69 butcher69

Студия Pearl Abyss оперативно выпустила хотфикс 1.01.02 для PC-версии Crimson Desert, сосредоточившись на устранении технических проблем после недавнего крупного обновления.

Основное внимание разработчики уделили графике. Обновление улучшает качество изображения при использовании NVIDIA Ray Reconstruction и DLSS, а также устраняет ряд неприятных визуальных дефектов. В частности, исправлена ошибка, из-за которой картинка могла становиться размытой, а также устранено мерцание, возникавшее при наложении эффектов дыма, облаков и границ неба на объекты окружения.

В Pearl Abyss отметили, что продолжат внимательно следить за работой новых технологий и вносить дополнительные улучшения по мере необходимости.

Хотфикс стал быстрым ответом на жалобы игроков, появившиеся после выхода предыдущего крупного патча. Несмотря на технические шероховатости, интерес к игре остаётся высоким, однако текущий апдейт нацелен именно на стабилизацию визуальной составляющей и повышение общего качества изображения.

ПК Обновления
9
17
Комментарии:  17
Ваш комментарий
Misha Mi

Разрабы молодцы! Многим надо у них поучиться, выпускать своевременно обновы) Я уже в стиме 30 часов наиграл, и всё еще в первой локе) Уверен что проведу в ней не менее 300 часов как минимум)

10
EvgeniiV

Не зашла игра мне, удалил , надеюсь в порядок приведут

Intel Core Ultra 9 285K

ASRock Phantom Gaming Z890 NOVA WIFI

Kingbank ddr5 6000Mhz 48gb

Samsung 9100 pro 1tb

Palit GeForce RTX 4080 GameRock

5
GrYnT101

воу ну они и типы👏

2
D4GoldenHour

Лучше бы оптимизировали эту функцию, а то 30 фпс у всех с ней.

1
RealisticPyrtias

да, в 1.01.0 они очень сильно ухудшили качество RR, надеюсь действительно починили

ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ