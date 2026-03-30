ПК-версия Crimson Desert получила хотфикс улучшающий качество изображения NVIDIA Ray Reconstruction и DLSS

Студия Pearl Abyss оперативно выпустила хотфикс 1.01.02 для PC-версии Crimson Desert, сосредоточившись на устранении технических проблем после недавнего крупного обновления.
Основное внимание разработчики уделили графике. Обновление улучшает качество изображения при использовании NVIDIA Ray Reconstruction и DLSS, а также устраняет ряд неприятных визуальных дефектов. В частности, исправлена ошибка, из-за которой картинка могла становиться размытой, а также устранено мерцание, возникавшее при наложении эффектов дыма, облаков и границ неба на объекты окружения.
В Pearl Abyss отметили, что продолжат внимательно следить за работой новых технологий и вносить дополнительные улучшения по мере необходимости.
Хотфикс стал быстрым ответом на жалобы игроков, появившиеся после выхода предыдущего крупного патча. Несмотря на технические шероховатости, интерес к игре остаётся высоким, однако текущий апдейт нацелен именно на стабилизацию визуальной составляющей и повышение общего качества изображения.
Разрабы молодцы! Многим надо у них поучиться, выпускать своевременно обновы)
Не зашла игра мне, удалил , надеюсь в порядок приведут
Лучше бы оптимизировали эту функцию, а то 30 фпс у всех с ней.
да, в 1.01.0 они очень сильно ухудшили качество RR, надеюсь действительно починили