По мнению главы Pearl Abyss, критики оценили Crimson Desert ниже игроков из-за нехватки времени на изучение игры

Глава европейского подразделения Pearl Abyss Либби Пак считает, что критики оценили Crimson Desert ниже, чем обычные игроки, потому что у них было меньше времени, чтобы отойти от основного сюжета и насладиться богатым миром и системами игры. В интервью The Game Business Пак затронула тему восприятия игры на старте, отметив, что тогда это была "другая, значительно худшая версия", которая с тех пор получила множество обновлений.

На Metacritic у Crimson Desert сейчас 77 баллов от критиков против 8.7 от игроков. В Steam улучшенная версия Crimson Desert Enhanced имеет 83% положительных отзывов за все время. Пак предполагает, что разрыв в оценках мог возникнуть из-за условий рецензирования. По ее словам, у критиков был доступ к версии, которая отличалась от финального релиза, и ограниченное время, которое обычно тратится на прохождение основной сюжетной линии. При этом именно основной сюжет, по мнению Пак, является не самой сильной частью Crimson Desert - в Enhanced-версии центральную историю даже напрямую переписали, что для игр случается крайне редко.

У Crimson Desert наше уникальное очарование разбросано по всему игровому миру. Все эти спрятанные мелочи, свобода исследовать дальше обычных ожиданий... Я не думаю, что у критиков была честная возможность изучить и прочувствовать все это в период рецензирования.

Рецензенты действительно часто не имеют времени играть просто для удовольствия, и это может менять впечатление от игры. Сроки на рецензию могут сильно варьироваться от игры к игре, и чем меньше времени отведено на прохождение, тем более поверхностным может оказаться знакомство с игрой. Именно поэтому многие издания стали выделять рецензентам больше времени, чтобы те могли играть в комфортном темпе, однако стимул успеть к эмбарго по-прежнему сохраняется.