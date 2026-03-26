По словам генерального директора Pearl Abyss для Crimson Desert могут выпустить сюжетные DLC и мультиплеер

Создатели южнокорейского экшен-хита Crimson Desert не планируют уходить в отпуск после успешных продаж и выпуска обещанных обновлений с улучшениями. Хотя основная аудитория игроков всё ещё осваивает базовые механики и зачищает первые регионы гигантского континента Пайвел, студия Pearl Abyss уже подогревает ожидания разговорами о будущем франшизы.

Генеральный директор компании Ким Мин Ён на фоне отличных показателей первого месяца сообщил несколько интригующих фраз о том, куда проект может двинуться дальше. По его словам, помимо очевидного устранения технических проблем и полировки текущего состояния игры, студия серьезно рассматривает выпуск масштабного сюжетного дополнения и внедрение полноценного многопользовательского режима.

Мнения геймеров, естественно, разделились. Значительная часть игроков призывает авторов остановиться исключительно на сюжетном расширении.

Если они сделают DLC размером с "Кровь и Вино" и наймут хорошего писателя, это будет безумием. В игре уже есть все, кроме выдающегося сюжета

— пишет один из фанатов. Пользователи отмечают, что проекту не нужны глобальные амбиции MMORPG, так как для этого у компании уже есть Black Desert. Однако тех, кто ждет кооператив, оказалось ничуть не меньше. Геймеры подчеркивают, что масштабные бои и обилие различных боевых механик идеально подошли бы для совместного прохождения. В комментариях фигурируют пожелания сделать классический кооп на 2-4 человека.

Идея расширения базовой концепции действительно может открыть второе дыхание для игры, где игроки даже не сразу находят заложенный разработчиками функционал. Например, на днях выяснилось, что игроки Crimson Desert могут создавать отряды и вместе исследовать открытый мир.

Какой именно путь выберет Pearl Abyss для своего хита, мы узнаем не раньше следующего года, после того, как студия завершит выпуск патчей с багфиксами.