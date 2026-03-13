Подготовка к гипервизор-взлому Crimson Desert идёт полным ходом? MKDEV показали обновлённый лаунчер для взломов

Взломщик Special For, создатель гипервизора, который используется для взломов Denuvo, показал обновлённый лаунчер от MKDEV, который создаётся в координации с администрацией CS.RIN.

Его основные особенности:

Проверка включенных систем безопасности пользователя, которые несовместимы с работой гипервизора;

Возможность их отключения через лаунчер;

Включение разовой специальной загрузки с выключенной проверкой подписи драйвера (F7);

Возврат всех выключенных систем безопасности к исходным настройкам.

Для тех, кто ждал, что взломщикам удастся заставить работать гипервизор без отключения систем безопасности, это будет разочарованием. Однако для многих было изначально очевидно, что нельзя заставить гипервизор, который работает на уровне Ring -1, работать со всеми включенными проверками от Microsoft - это попросту несовместимые вещи.

Тем не менее, благодаря новому лаунчеру пользователи смогут относительно безопасно пользоваться взломами. Говоря упрощённо, MKDEV предлагает следующую схему:

С помощью лаунчера пользователь отключает необходимые системы безопасности, активируется разовая специальная загрузка. Во время перезагрузки пользователю необходимо будет нажать F7. Запустить взлом как обычный кряк. После повторной перезагрузки все системы безопасности вернутся к исходным настройкам.

Таким образом, единственным уязвимым местом остаётся сам гипервизор, однако взломщики рассматривают вариант с цифровой подписью взлома (чтобы злоумышленники не могли подделать их взлом и внедрить вредоносный код) или предоставление исходного кода для обеспечения максимальной прозрачности взломов.

Пользователи надеются, что уже к следующей неделе MKDEV смогут доделать свой лаунчер, после чего взломщики смогут приступить к взлому Denuvo в Crimson Desert с помощью гипервизора.