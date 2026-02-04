Получит ли Crimson Desert демоверсию? Отвечает разработчик

До релиза Crimson Desert осталось чуть больше полутора месяцев, и хотя интерес к ролевой игре с открытым миром от Pearl Abyss очень высок, существует также большая неопределённость: игра может оказаться сборной солянкой из множества разных элементов без какой-либо реальной целостности.

Идеальным сценарием с этой точки зрения было бы иметь возможность попробовать игру до её релиза с помощью демоверсии. Это не совсем уж нестандартный сценарий, но, по словам Уилла Пауэрса, PR-менеджера Pearl Abyss, фанатам не стоит питать больших надежд.

В интервью с создателем контента Люком Стивенсом Пауэрс объяснил, что он не исключает возможности демоверсии, но будет сложно выделить фрагмент игры, который действительно отражал бы всё приключение целиком. Даже демоверсии, показанные прессе и публике на выставках, по его мнению, не передают всего игрового опыта. Он привёл в пример демоверсию в стиле «битвы с боссами», распространяемую среди журналистов, хотя на самом деле этот тип сражений представляет собой лишь часть, даже не самую важную, игры.

Честно говоря, показать эту игру в демоверсии, доступной в течение ограниченного времени, очень сложно. Часовой фрагмент не отражает всей игры. Поэтому задача состоит в том, чтобы представить демоверсию, которая действительно отражает игровой процесс. И лично я не знаю, есть ли хороший ответ. Никогда не говори никогда, но вопрос в том: что мы можем предложить, что действительно отражало бы весь игровой опыт за такое короткое время?



Мы также подготовили для прессы боевую демоверсию, своего рода битву с боссами, но боссы даже не являются такой уж важной частью игры. Мы также показали полную главу, вероятно, самую репрезентативную, но это все равно великолепная, живописная битва. Но мы заверяем вас, что мы прислушиваемся к вам, и это то, над чем мы постоянно работаем.

Crimson Desert будет доступна с 19 марта на PS5, Xbox Series X|S и ПК.