Портал IGN раскритиковал использовании ИИ в Crimson Desert, написав свой пост с помощью ИИ

Crimson Desert вышла 19 марта 2026 года и cразу же после запуска в соцсетях начали распространяться скриншоты картин, вывесок и фресок с характерными дефектами: лишние пальцы у персонажей, деформированные конечности лошадей, неестественная перспектива мечей и странные композиции - все то, что принято называть типичными ошибками нейросетей. За это разработчики подверглись критике от игроков и журналистов.
Игровой портал IGN присоединился к волне критики, обвинив разработчиков в использовании генеративного ИИ для создания игровых артов. Однако внимательные пользователи в соцсетях обратили внимание на техническую деталь, которая превратила обличительный пост в посмешище. Внизу публикации значилась пометка "Sprout Social". Другими словами, сам пост IGN в соцсети X был опубликован через ИИ-инструмент на базе моделей вроде OpenAI и Claude. Он генерирует текст постов, оптимизирует их, подбирает время публикации и анализирует вовлеченность.
Пользователи мгновенно уловили лицемерие: издание, обвиняющее разработчиков в "читерстве" с помощью нейросетей, само использует искусственный интеллект для создания контента, даже не скрывая этого.
IGN присоединяется к хейтерству против ИИ-ассетов Crimson Desert, публикуя пост в X через Sprout Social - движок для постинга на основе ИИ. Реальность такова, что все кому не лень используют ИИ-инструменты, чтобы ускорить создание контента. Да, ассеты в Crimson Desert выглядят коряво и, скорее всего, остались от тестов MidJourney 2023 года, когда их использовали как временные заглушки. Но ненависть к ИИ - это в основном западная история. В Восточной Азии его активно используют как мощный инструмент, и там, вероятно, вообще не парятся.
Пока IGN и другие западные издания продолжают охоту на ИИ, тысячи игроков уже погрузились в Crimson Desert и наслаждаются эпичным открытым миром. Случай стал ярким примером того, как быстро меняются правила игры в индустрии: инструмент, который вчера считался будущим, сегодня вызывает скандал - если только он не используется самим критиком.
я так понимаю покажи сейчас современным недогеймерам вот эти картинки
они тоже скажут что это ии ?
А эти пользователи вообще в теме разбираются или лишь бы приплести ИИ?
Sprout Social — комплексная SaaS-платформа для управления социальными сетями, предназначенная для публикации контента, взаимодействия с аудиторией и аналитики цифровых коммуникаций. Объединяет инструменты планирования публикаций, мониторинга сообщений и построения отчётности.
Интегрируется с ключевыми социальными платформами: Facebook, Instagram, Feedly, HubSpot, Pinterest, LinkedIn, Twitter, Bit.ly, Zendesk, Google Analytics и Uservoice.
Некоторые возможности платформы Sprout Social:
Публикация и планирование контента — единый календарь позволяет готовить посты для Facebook, Instagram, X (ранее Twitter), LinkedIn, Pinterest и YouTube на недели вперёд, предусмотрены подсказки оптимального времени публикации.
Smart Inbox — единый поток сообщений, комментариев и упоминаний со всех подключённых сетей с возможностями фильтрации и командного распределения задач.
Управление взаимодействием — отслеживание упоминаний бренда, создание кейсов из входящих сообщений и назначение ответственных сотрудников для их обработки.
Управление отзывами — сбор и ответ на рецензии с Google Business Profile, Yelp, TripAdvisor, App Store и других площадок, анализ тональности откликов.
Совместная работа — разграничение ролей, рабочие процессы утверждения контента и внутренние заметки облегчают координацию команд.
Библиотека цифровых активов — хранение изображений и другого медиаконтента для повторного использования.
Социальная CRM — карточки контактов с историей переписки и дополнительными данными о подписчиках.
Аналитика и отчётность — отчёты по аудитории и вовлечённости (настраиваемые дашборды отображают динамику подписчиков, охват, показы и взаимодействия), анализ производительности контента (метрики показов, кликов, лайков, репостов и продаж формируются по профилям, тегам и отдельным постам), Social Listening (мониторинг публичных упоминаний бренда, конкурентов и отраслевых трендов с определением тональности и всплесков обсуждений) и другие.
Интеграции — нативное подключение к крупным соцсетям, Google Analytics и CRM-системам для сквозного анализа данных.
Смешно. Факт в том, что те самые адепты анти ИИ стада, агрессивно критикующие подобный контент, сами пользуются ИИ, осознанно или нет. Потому что любое действие в сегодняшнем интернете уже связано с ИИ тем или иным образом. Даже часть постов и мнений на ПГ очень похоже что генерируется или редактируется нейросетями.
Так проблема в том, что поиграв в Кримсон Дезерт, складывается впечатление, что там не только арты, но и ВСЮ игру делали с использованием генеративного ИИ, либо ее просто разрабатывали дегенеративные разработчики!