Портал IGN раскритиковал использовании ИИ в Crimson Desert, написав свой пост с помощью ИИ

Crimson Desert вышла 19 марта 2026 года и cразу же после запуска в соцсетях начали распространяться скриншоты картин, вывесок и фресок с характерными дефектами: лишние пальцы у персонажей, деформированные конечности лошадей, неестественная перспектива мечей и странные композиции - все то, что принято называть типичными ошибками нейросетей. За это разработчики подверглись критике от игроков и журналистов.

Игровой портал IGN присоединился к волне критики, обвинив разработчиков в использовании генеративного ИИ для создания игровых артов. Однако внимательные пользователи в соцсетях обратили внимание на техническую деталь, которая превратила обличительный пост в посмешище. Внизу публикации значилась пометка "Sprout Social". Другими словами, сам пост IGN в соцсети X был опубликован через ИИ-инструмент на базе моделей вроде OpenAI и Claude. Он генерирует текст постов, оптимизирует их, подбирает время публикации и анализирует вовлеченность.

Пользователи мгновенно уловили лицемерие: издание, обвиняющее разработчиков в "читерстве" с помощью нейросетей, само использует искусственный интеллект для создания контента, даже не скрывая этого.

IGN присоединяется к хейтерству против ИИ-ассетов Crimson Desert, публикуя пост в X через Sprout Social - движок для постинга на основе ИИ. Реальность такова, что все кому не лень используют ИИ-инструменты, чтобы ускорить создание контента. Да, ассеты в Crimson Desert выглядят коряво и, скорее всего, остались от тестов MidJourney 2023 года, когда их использовали как временные заглушки. Но ненависть к ИИ - это в основном западная история. В Восточной Азии его активно используют как мощный инструмент, и там, вероятно, вообще не парятся.

Пока IGN и другие западные издания продолжают охоту на ИИ, тысячи игроков уже погрузились в Crimson Desert и наслаждаются эпичным открытым миром. Случай стал ярким примером того, как быстро меняются правила игры в индустрии: инструмент, который вчера считался будущим, сегодня вызывает скандал - если только он не используется самим критиком.