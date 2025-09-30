Посетители TGS 2025 похвалили графику и масштаб в Crimson Desert, но не всё так гладко в игре

На стенде Pearl Abyss в рамках TGS 2025 игроки в очередной раз смогли опробовать ожидаемый ролевой экшен Crimson Desert. Почти в один голос геймеры, похвалили демку игру, повторив восторженные отзывы с недавней Gamescom — снова отметив потрясающею картинку и масштаб. К сожалению, за красивой оберткой скрывается, возможно, главный проблемный аспект игры — управление

По впечатлениям посетителей выставки, Crimson Desert это «огромный средневековый экшен с безумным размахом». На экране много персонажей с правдоподобной физикой, впечатляющие анимации, насыщенные спецэффектами схватки, эффектные панорамы и «ранне-следующее-поколение» по ощущениям. Отмечают и разнообразие механик: верховая езда, стрельба из лука и пушек, магия, прыжки с подсечками, перенос тяжестей, квесты с установкой флагов и осадные эпизоды.

Однако вместе с восторгом по части визуала звучит устойчивое замечание: управление и интерфейс перегружены. Игрокам приходится постоянно жонглировать триггерами и стиками (R3/L3) в сочетаниях, чтобы вызывать десятки приёмов, из-за чего бои ощущаются сложнее, чем хотелось бы. Возможно, на ПК управление через клавиатуру будет более удобным, но это не избавит игру от общей перегруженности действий.

Ранее мы уже рассказывали о том, как разработчики на TGS раскрыли новые детали фэнтезийного мира Пайвел и подход к постановке истории и боёв.

Crimson Desert выйдет 19 марта 2026 года.