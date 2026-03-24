Crimson Desert 20.03.2026
После критики от читателей журналист Антон Логвинов пошёл в разнос и процитировал публикацию PlayGround.ru

BENDJI BENDJI

После почти двухсуточного отмалчивания известный блогер-обзорщик Антон Логвинов решился выйти из тени и ответить на замечания своих подписчиков, но вместо признания ошибки своих прогнозов ударился в конспирологию и обвинил «нижний интернет» и читателей PlayGround.ru в «осваивании» корейских бюджетов.

Бывший журналист «Игромании» заявил, что его подписчики и игроки, которым понравился Crimson Desert, толкают нужные нарративы под видом «настоящих игроков» с глобальной целью «крошить» индустрию любой ценой и возвышать понравившиеся им игры. Но даже со всеми стараниями у них не получается этого сделать, ведь, по его мнению, оценка южнокорейской игры взлетела недостаточно, а «в основном положительные» обзоры в Steam не имеют никакого значения.

Также внимательные пользователи заметили, что блогер убрал все негативные смайлики из своего Telegram-канала.

Ранее Антон Логвинов называл Dragon Age: The Veilguard одной из лучших игр года, а всех, кому игра не понравилась, — хейтерами и «мамкиными критиканами». Совсем недавно журналист пел дифирамбы отменённой Highguard, но после закрытия неудачного шутера решил даже не комментировать это.

В личном топ-30 игр 2025 года Логвинов поставил провальный Avowed выше, чем Mafia: The Old Country, Cronos и Hollow Knight: Silksong.

120
Комментарии:  120
NegativeSenn

Свиние просто корм не завезли. А все знают,что нет зверя опаснее и злее, чем голодный хряк🤣

w_temptation

самый бездарный игрожурналист на моей памяти

Маслохищник

Долбоебина =)

Azimut zvuk

Сказочный долбоеб!!!)))

Tiger Goose

Умеет Тоха наваливать.

