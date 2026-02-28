ЧАТ ИГРЫ
Crimson Desert 19.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8 398 оценок

Предполагаемая продолжительность Crimson Desert смогла удивить пользователей

butcher69 butcher69

Амбициозная Crimson Desert от Pearl Abyss, известной по Black Desert Online, наконец получила ориентировочную оценку продолжительности. По данным, обнаруженным изданием Insider Gaming, прохождение займёт от 50 до 80 часов в зависимости от стиля игры.

Информация основана на публикации пользователя Neha на ResetEra, где приводится перевод заметки корейского бизнес-блогера с презентации студии. Хотя 80 часов звучат внушительно, ранее разработчики упоминали в числе ориентиров The Legend of Zelda: Breath of the Wild и Red Dead Redemption 2 — проекты, способные легко превысить сотню часов. Такая продолжительность неприятно удивила некоторых комментаторов.

Несмотря на масштабный открытый мир континента Пайвел, игра ближе к жанру action-adventure, чем к классической RPG. Нижняя планка, вероятно, касается в основном сюжета, тогда как 80 часов — для тех, кто захочет исследовать всё, включая охоту и рыбалку. Релиз намечен на 19 марта.

Комментарии:  5
Sova Aleykum

Так 80 это мало, ее же как песочницу вроде подают.

sa1958

Ну это только начало, наверное.

QuerulousLytton

Ну судя по тому что игра будет, скорее всего, юбисофт-лайком, относительно небольшая продолжительность это хорошо.

Олег Шандер

Даже не близко к юбисофт дрочильням

Олег Шандер

80 часов это не плохо, ну скоро увидим