Предполагаемая продолжительность Crimson Desert смогла удивить пользователей

Амбициозная Crimson Desert от Pearl Abyss, известной по Black Desert Online, наконец получила ориентировочную оценку продолжительности. По данным, обнаруженным изданием Insider Gaming, прохождение займёт от 50 до 80 часов в зависимости от стиля игры.

Информация основана на публикации пользователя Neha на ResetEra, где приводится перевод заметки корейского бизнес-блогера с презентации студии. Хотя 80 часов звучат внушительно, ранее разработчики упоминали в числе ориентиров The Legend of Zelda: Breath of the Wild и Red Dead Redemption 2 — проекты, способные легко превысить сотню часов. Такая продолжительность неприятно удивила некоторых комментаторов.

Несмотря на масштабный открытый мир континента Пайвел, игра ближе к жанру action-adventure, чем к классической RPG. Нижняя планка, вероятно, касается в основном сюжета, тогда как 80 часов — для тех, кто захочет исследовать всё, включая охоту и рыбалку. Релиз намечен на 19 марта.