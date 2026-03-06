Предварительный обзор Crimson Desert предполагает разблокированную частоту кадров в режиме качества базовой PS5

Новый предварительный обзор Crimson Desert предполагает, что грядущая приключенческая игра с открытым миром может работать с частотой кадров выше традиционных 30 к/с, обычно ассоциируемых с режимами, ориентированными на разрешение, на PlayStation 5.

Во время недавнего мероприятия для СМИ один из ютуберов кратко протестировал игру на базовой PlayStation 5. Хотя кадры, снятые с консоли, не были показаны, и на экране не было видно счётчика частоты кадров, игровой процесс был продемонстрирован во время показа.

Судя по визуальным наблюдениям, игра работала примерно в разрешении 4K, обеспечивая производительность, которая ощущалась ближе к 40 к/с. Оценка основана не на точных измерениях, а на общей плавности, наблюдаемой во время игрового процесса.

Большинство игр на PlayStation 5 обычно предлагают режим качества, ориентированный на разрешение 4K при 30 кадрах в секунду, или режим производительности, который снижает разрешение примерно до 1080p, стремясь к 60 кадрам в секунду. Предварительный обзор предполагает, что Crimson Desert, возможно, пытается найти золотую середину, сохраняя очень высокое качество изображения и предлагая более плавную частоту кадров, чем в стандартном режиме 30 кадров в секунду.

Сообщается, что демонстрация включала примерно десятиминутный игровой сегмент, в котором игрок атаковал лагерь, населённый многочисленными врагами-людьми. В нескольких моментах на экране одновременно отображалось более десятка персонажей, каждый из которых двигался и вступал в бой независимо. Несмотря на интенсивную активность на экране, ведущий отметил, что производительность оставалась относительно стабильной на протяжении всего боя и не наблюдалось серьёзных просадок частоты кадров.

Визуальное качество на базовой PlayStation 5 также было отмечено как важный аспект предварительного обзора. Окружение было описано как очень детализированное, с плотной прорисовкой по всему открытому миру, что выделялось даже во время ограниченного игрового сегмента. По словам ведущего, высокая детализация графики может затруднить выбор между режимами производительности и разрешения для игроков, если оба варианта будут включены в финальную версию.

В предварительном обзоре также подчёркивалось, что версия, протестированная во время мероприятия, не являлась финальной сборкой игры. Показанная версия для PlayStation 5 была описана как более ранняя сборка, и перед запуском ожидается дальнейшая оптимизация. Патч первого дня также может улучшить стабильность и производительность, а это значит, что финальная производительность на консолях может отличаться от того, что наблюдалось во время предварительного обзора.

Crimson Desert запланирована к релизу 19 марта 2026 года.