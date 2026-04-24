Премьер-министр Южной Кореи поздравил создателей Crimson Desert с 5 миллионами проданных копий

Премьер-министр Южной Кореи Ким Мин Сок отметил успех ролевого экшена Crimson Desert от студии Pearl Abyss, который уже продался тиражом в 5 миллионов копий. Глава южнокорейского правительства назвал достижение лучшим среди всех консольных проектов, созданных в стране.

По словам премьера, Crimson Desert стала важным поворотным моментом для местной игровой индустрии. Она доказывает, что отечественные разработчики способны делать качественные скачки и выходить на новые рынки.

Ким Мин Сок отдельно подчеркнул, что игра создана на собственном движке студии. Это значит, что корейские компании могут разрабатывать не только отличные геймплейные механики, но и передовые технологии.

Также политик похвалил авторов за привнесение в проект национального колорита - элементов местной кухни и тхэквондо. В завершение он пообещал активнее поддерживать игровую индустрию, чтобы местные компании и дальше выпускали хитовые проекты.