Crimson Desert 20.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.8 1 306 оценок

Премьер-министр Южной Кореи поздравил создателей Crimson Desert с 5 миллионами проданных копий

AceTheKing AceTheKing

Премьер-министр Южной Кореи Ким Мин Сок отметил успех ролевого экшена Crimson Desert от студии Pearl Abyss, который уже продался тиражом в 5 миллионов копий. Глава южнокорейского правительства назвал достижение лучшим среди всех консольных проектов, созданных в стране.

По словам премьера, Crimson Desert стала важным поворотным моментом для местной игровой индустрии. Она доказывает, что отечественные разработчики способны делать качественные скачки и выходить на новые рынки.

Ким Мин Сок отдельно подчеркнул, что игра создана на собственном движке студии. Это значит, что корейские компании могут разрабатывать не только отличные геймплейные механики, но и передовые технологии.

Также политик похвалил авторов за привнесение в проект национального колорита - элементов местной кухни и тхэквондо. В завершение он пообещал активнее поддерживать игровую индустрию, чтобы местные компании и дальше выпускали хитовые проекты.

Индустрия
Destroited
Премьер-министр Южной Кореи

Премьер-министр бл*дь !!! Им там в правительстве заняться нехер чем кроме как мониторить игры ???

6
Garik2020

Х#йня кримзон десерт. Старфилд и дота лучше

4
Retro_Gamer

Ботофермы корейцев и проплаченные блогеры успешно справились с прогревом.

Создать бездушную ММО ***чильню под видом одиночной игры и толкнуть за 70$ - мои аплодисменты.