Пробная 5-часовая версия Crimson Desert Enhanced стала доступна для всех игроков Xbox Series и обладателей PS Plus

Хотели когда-нибудь поиграть в Crimson Desert на своей консоли Xbox Series X/S, не покупая игру? Вам повезло! На этой неделе было объявлено, что в магазине Xbox Store появилась пятичасовая бесплатная пробная версия Crimson Desert Enhanced.

Никаких подвохов — просто найдите игру на своей консоли Xbox (ищите именно «Crimson Desert Enhanced», а не другие версии), и вы увидите предложение загрузить пробную версию. Она будет доступна для скачивания до 7 января, так что у вас есть пара месяцев, чтобы воспользоваться этим предложением.

На консолях PlayStation доступ к ней получили подписчики PlayStation Plus Premium и Deluxe.

Если игра вам понравится, хорошая новость заключается в том, что весь достигнутый прогресс можно будет перенести в полную версию, если вы решите её приобрести. Однако учтите: пройти пробную версию несколько раз не получится.

Всё это приурочено к выходу нового дополнения «Charting the Unknown». Это масштабное расширение, значительно дополняющее базовую игру.