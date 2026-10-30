Пробная 5-часовая версия Crimson Desert Enhanced стала доступна для всех игроков Xbox Series и обладателей PS Plus

Хотели когда-нибудь поиграть в Crimson Desert на своей консоли Xbox Series X/S, не покупая игру? Вам повезло! На этой неделе было объявлено, что в магазине Xbox Store появилась пятичасовая бесплатная пробная версия Crimson Desert Enhanced.
Никаких подвохов — просто найдите игру на своей консоли Xbox (ищите именно «Crimson Desert Enhanced», а не другие версии), и вы увидите предложение загрузить пробную версию. Она будет доступна для скачивания до 7 января, так что у вас есть пара месяцев, чтобы воспользоваться этим предложением.
На консолях PlayStation доступ к ней получили подписчики PlayStation Plus Premium и Deluxe.
Если игра вам понравится, хорошая новость заключается в том, что весь достигнутый прогресс можно будет перенести в полную версию, если вы решите её приобрести. Однако учтите: пройти пробную версию несколько раз не получится.
Всё это приурочено к выходу нового дополнения «Charting the Unknown». Это масштабное расширение, значительно дополняющее базовую игру.
5 часов для кримсон…это как дать 15 минут в любой другой игре))
И что там можно успеть сделать? Обучение пройти? Персонажа создать?
Если это 5 часов с самого начала, то это большая ошибка от разработчиков. Первые часы в игре совсем так себе с примитивными заданиями классических ммо