Продажи Crimson Desert достигли 5 миллионов копий всего за 3 недели после релиза

В начале апреля амбициозная экшен-RPG Crimson Desert уже демонстрировала впечатляющие результаты. Проекту от корейских разработчиков из Pearl Abyss потребовалась всего пара недель после релиза, чтобы достичь отметки в 4 миллиона проданных копий. Игре понадобилась еще ровно одна неделя, чтобы взять новую высоту — теперь общий тираж преодолел рубеж в 5 миллионов проданных экземпляров.

О новом коммерческом достижении студия торжественно сообщила в своих официальных социальных сетях.

Crimson Desert разошлась тиражом более 5 миллионов копий по всему миру! Спасибо каждому Серогривому, кто присоединился к нам в этом путешествии, исследовал мир Пайвела и поддержал игру. Достижение этого рубежа было бы невозможно без вашей поддержки, и мы вам искренне благодарны.

— гласит официальное сообщение Pearl Abyss.

В комментариях кпользователи массово поздравляют авторов с заслуженным успехом. Многие игроки делятся своей статистикой, отмечая, что уже провели в Crimson Desert от 80 до 170 часов, но даже спустя такое время продолжают находить в игре что-то новое. Особой похвалы удостоился бескомпромиссный подход создателей к геймдизайну. Игроки благодарят студию за то, что она не побоялась рисковать, добавив множество сложных головоломок без навязчивых подсказок.

Вместе с этим в комментариях активно звучат просьбы о выпуске масштабных сюжетных дополнений и ожидание свежих патчей с новым контентом, а также улучшениями..