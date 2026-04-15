Продажи Crimson Desert достигли 5 миллионов копий всего за 3 недели после релиза

В начале апреля амбициозная экшен-RPG Crimson Desert уже демонстрировала впечатляющие результаты. Проекту от корейских разработчиков из Pearl Abyss потребовалась всего пара недель после релиза, чтобы достичь отметки в 4 миллиона проданных копий. Игре понадобилась еще ровно одна неделя, чтобы взять новую высоту — теперь общий тираж преодолел рубеж в 5 миллионов проданных экземпляров.
О новом коммерческом достижении студия торжественно сообщила в своих официальных социальных сетях.
Crimson Desert разошлась тиражом более 5 миллионов копий по всему миру! Спасибо каждому Серогривому, кто присоединился к нам в этом путешествии, исследовал мир Пайвела и поддержал игру. Достижение этого рубежа было бы невозможно без вашей поддержки, и мы вам искренне благодарны.
— гласит официальное сообщение Pearl Abyss.
В комментариях кпользователи массово поздравляют авторов с заслуженным успехом. Многие игроки делятся своей статистикой, отмечая, что уже провели в Crimson Desert от 80 до 170 часов, но даже спустя такое время продолжают находить в игре что-то новое. Особой похвалы удостоился бескомпромиссный подход создателей к геймдизайну. Игроки благодарят студию за то, что она не побоялась рисковать, добавив множество сложных головоломок без навязчивых подсказок.
Вместе с этим в комментариях активно звучат просьбы о выпуске масштабных сюжетных дополнений и ожидание свежих патчей с новым контентом, а также улучшениями..
Ну можно только пожелать разарбам успехов, игра просто поражает количеством различных оригинальных механики и элементов, уже вторую неделю играю и постоянно что то новое открываешь, плюс конечно такой обратной связи и такой быстро реализации того что просят игроки я еще не видел, ну и оптимизон опять же просто радует, особенно учитывая какое количество врагов бывает одновременно, еще и различные огромные разрушаемые объекты и при этом игра летает, разарбы просто отлично сделали свой движок.
Пиар отдел продолжает отрабатывать свою ЗП) Сколько же лохов развели...
Купились на соску-пустышку, теперь сосут ее и делают вид что вкусно
