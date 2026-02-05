Прохождение Crimson Desert может напомнить игрокам Elden Ring, но речь не про сложность или битвы с боссами

В недавнем интервью PR-директор Crimson Desert Уилл Пауэрс поделился подробностями игрового процесса грядущего экшена от Pearl Abyss. Несмотря на то что игру часто сравнивают с крупными RPG, Пауэрс выделил неожиданное сходство с именно с Elden Ring — оно заключается в подходе к исследованию мира и «пропускаемому» контенту.

По словам представителя студии, в Crimson Desert игроки могут вообще не попасть в определенные локации, если не проявят любопытство или не сделают конкретный выбор. Определенные квесты могут открывать доступ в целые регионы. Если игрок пропустит «первый шаг» в цепочке заданий, путь в эту область может быть закрыт. Разработчики стремятся воссоздать то чувство, когда игроки обсуждают прохождение и удивляются: «Ого, а ты нашел это место? А я даже не знал, что оно существует».

Уилл Пауэрс отметил, что Crimson Desert занимает промежуточное положение между двумя столпами жанра:

The Witcher 3: Где во главе угла стоит мощное повествование и кинематографичность.

Где во главе угла стоит мощное повествование и кинематографичность. The Legend of Zelda: Breath of the Wild: Где первична системная свобода и приключения.

В Crimson Desert будет четкая сюжетная нить и качественные кат-сцены, но игра не будет «вести за руку» каждую секунду, позволяя игроку самому определять темп своего путешествия.

В ходе беседы были затронуты также технические детали и другие интересные геймплейные моменты. Ниже мы выделили самое интересное:

Игрокам предстоит восстанавливать свою фракцию («Серогривые»), что напрямую связано с развитием центрального лагеря. Это место будет служить хабом, где появится возможность обустраивать жилье и готовиться к вылазкам.

На ПК уже подтвержден слайдер интенсивности спецэффектов (частиц) от 0 до 100%. На консолях разработчики также планируют сохранить высокий уровень кастомизации параметров графики.

Официальной верификации игры для Steam Deck пока нет, так как это требует формального прохождения сертификации Valve, однако минимальные системные требования указывают на то, что игра должна быть работоспособна на портативном устройстве.

«Прозрачность порождает доверие», — подчеркнул Пауэрс, комментируя скептицизм некоторых игроков относительно невероятной графики в трейлерах. Студия стремится показать, что за картинкой стоят реальные люди и работающие игровые механики. Лично оценить качество игры можно будет уже 19 марта на ПК и консолях.