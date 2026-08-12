Расходы на сотрудников Pearl Abyss выросли на 94% - разработчики Crimson Desert получили хорошие премии

Pearl Abyss отчиталась за второй квартал года и раскрыла заметный рост расходов на персонал. Зарплатные затраты компании увеличились на 94%, причём одной из причин стали премии сотрудникам, работавшим над Crimson Desert.

В финансовом отчёте отмечается, что число временных сотрудников, которых Pearl Abyss привлекла в первом квартале для подготовки к релизу Crimson Desert, сократилось. При этом общая численность персонала компании, напротив, выросла на 1,1%. В Pearl Abyss связывают это в том числе с увеличением числа стажёров, а также специалистов, занятых в сфере обслуживания и маркетинга.

На фоне роста расходов Crimson Desert продолжает приносить компании значительную выручку. За второй квартал продажи игры увеличились ещё на 2,11 млн копий. Основной вклад в показатели, согласно отчёту, обеспечили консольные версии проекта.

При этом Pearl Abyss удалось сократить расходы на рекламу и поддержку Crimson Desert. Это особенно заметно на фоне предыдущего этапа продвижения игры, когда компания активно вкладывалась в подготовку к её запуску.

В Pearl Abyss рассчитывают, что к концу года операционная прибыль компании продолжит расти. Таким образом, увеличение фонда оплаты труда стало заметной статьёй расходов, но одновременно оно отражает премирование команды после работы над одним из главных проектов студии.