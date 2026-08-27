Разработчик Crimson Desert заявил, что они делают игры для игроков, а не ради наград

Студия Pearl Abyss, известная по фэнтезийному экшену Crimson Desert, вновь подтвердила свою приверженность игрокам, а не погоне за престижными призами. В коротком видео, опубликованном IGN 26 августа 2026 года в рамках освещения Gamescom, представитель разработчиков Уилл Пауэрс четко сформулировал философию команды.

Если вы создаете игру, награды - это вознаграждение, если игроки считают ее отличной. Они не должны быть вашей изначальной целью. Создайте отличную игру, и похвала придет сама собой.

Этот подход полностью соответствует реальной истории проекта. Crimson Desert, вышедшая 19 марта 2026 года, мгновенно стала коммерческим хитом, разойдясь миллионами копий, несмотря на сдержанные стартовые отзывы. Однако вместо того чтобы почивать на лаврах, студия сосредоточилась на постоянной поддержке: активно патчила игру, добавляла контент и дорабатывала нарратив и системные механики на основе обратной связи от сообщества. В результате проект был перевыпущен как "Crimson Desert Enhanced".

Упор на долгосрочное развитие уже принес плоды: на Gamescom 2026 игру номинировали в категориях "Самый эпичный проект" и "Лучшая PC-игра". Ранее она также получила награды за технические инновации (Develop: Star Awards за движок BlackSpace Engine) и звание "Лучшая международная игра" на China Game Innovation Awards.

Разработчики подчеркивают, что избегают излишнего хайпа, чтобы не создавать нереалистичных ожиданий, и позиционируют себя как студию, которая создает игру вместе с сообществом.