Разработчик Palworld нашел необычное решение проблемы нехватки врагов на поздних этапах Crimson Desert

Игроки проводят в Crimson Desert около 20 часов в неделю. Однако самые увлеченные фанаты, нацеленные на закрытие игры на 100%, недавно массово столкнулись с неприятным дизайнерским препятствием. Оказалось, что на поздних стадиях игры после зачистки территорий резко падает плотность спавна неигровых персонажей. Как итог, игрокам попросту не на ком выполнять сложные испытания для прокачки оружия.

Решение этой проблемы подсказал Джон Бакли — руководитель студии Pocketpair, создавшей знаменитый хит Palworld. Бакли оказался давним и ярым поклонником Crimson Desert и одним из самых главных «защитников» игры среди представителей индустрии, но даже он не смог закрыть глаза на пустой эндгейм.

Проблема с плотностью появления врагов на поздних этапах более чем реальна, поэтому мне пришлось загрузить одно из своих старых сохранений, чтобы постараться найти "оптимальный" путь закрывать оставшиеся боевые челенджи

— отметил Бакли в социальных сетях. Итоговым вариантом стало место обитания огромных птиц додо. Руководитель любезно приложил видеофрагмент с координатами нужной точки на карте. Дело в том, что стаи этих пернатых почему-то не попадают под правила стандартной механики зачистки аванпостов и продолжают исправно возрождаться.

В качестве бонуса разработчик из Pocketpair рассказал о забавной особенности ИИ, заметно облегчающей выполнение заданий:

Если вы просто встанете прямо перед вожаком додо, то вся стая попросту перестанет двигаться, став идеальной мишенью.

Остается надеяться, что команда Pearl Abyss обратит внимание на жалобы комьюнити и в одном из ближайших крупных обновлений отбалансирует возрождение противников, исправив финальный акт игры.