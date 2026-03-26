Разработчик Palworld признался, что всё ещё не может оторваться от Crimson Desert

Представитель команды разработчиков Palworld признался, что после десятков часов в Crimson Desert ему тяжело переключиться обратно на рабочие задачи.

Джон «Bucky» Бакли, руководитель отдела издательства и коммуникаций Pocketpair, признался в соцсетях, что хотел бы продолжать исследовать огромный мир игры, но обязан заниматься рабочими задачами и развитием Palworld.

По словам Бакли, за один уикенд он провёл в Crimson Desert около 26 часов и остался в полном восторге от проекта. Он отметил, что игра во многом соответствует его ожиданиям и приносит удовольствие практически во всех аспектах.

При этом разработчик не скрывает, что у игры есть недостатки. В частности, он упомянул не самое удобное управление, которое, по его мнению, может показаться «шероховатым». Однако для игроков, знакомых с азиатскими MMORPG, это не станет серьёзной проблемой. Бакли также считает, что лучше всего играть с клавиатурой и мышью.

Среди сильных сторон проекта он выделил боевую систему и актёрскую озвучку. В то же время главный герой, по его мнению, получился не самым запоминающимся, а общий сюжет уступает другим элементам игры.

Несмотря на критику некоторых аспектов, Бакли заявил, что ему очень нравится Crimson Desert. Он добавил, что тем, кому игра не пришлась по вкусу, просто стоит выбрать другой проект.

После релиза Crimson Desert активно обсуждается в игровом сообществе. Изначально оценки пользователей на платформе Steam были смешанными, однако со временем рейтинг начал расти благодаря обновлениям и исправлениям от разработчиков.