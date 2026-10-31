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NVIDIA задержала дизайн-киты RTX 5080 24 ГБ для партнёров - январский запуск новой видеокарты оказался под вопросом
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В Rockstar Games рассказали об интеграции элементов RPG и симулятора жизни в GTA 6
Режиссер "Обсессии" хочет выпустить расширенную версию фильма, которая длиннее на 20 минут
В мультиплеере Call of Duty: Modern Warfare начали маркировать "нереалистичные" режимы
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