Разработчикам Crimson Desert пришлось упростить обучающую головоломку, так как многие журналисты на ней застревали

В преддверии релиза экшен-RPG Crimson Desert студия Pearl Abyss пошла на беспрецедентный шаг: разработчики значительно упростили обучающую головоломку в начале игры, которая поставила в тупик множество журналистов и блогеров во время написания рецензий.

Речь идет о квесте "Бездна без равновесия" (Abyss Without Balance). Это задание встречает игроков сразу после попадания в Бездну - мир парящих островов - и знакомит с базовыми механиками решения загадок, такими как "Сила аксиомы" и "Сила ладони". Игроку необходимо было подобрать парящие обломки, переместить их в нужное место и с помощью способности главного героя активировать устройство. Единственной подсказкой служила фраза "Активируйте устройство".

По словам журналистов, эта загадка сбивала с толку даже опытных обозревателей, что и побудило разработчиков вмешаться. В день релиза игра получила патч, который кардинально меняет этот эпизод. Теперь в обучающей головоломке установлены огромные прожекторы, которые едва ли не кричат, куда нужно двигаться. Кроме того, разработчики добавили текстовую подсказку, прямо призывающую "повиснуть на устройстве".

Это решение было принято на фоне неоднозначных отзывов критиков: средний балл игры оказался ниже ожидаемого, и многие рецензенты указывали на чрезмерную сложность головоломок как на один из главных недостатков. Журналисты отмечают, что сложность часто была связана не с логикой, а с не самыми удобными элементами управления. Pearl Abyss, известная своим нежеланием вести игрока за руку, в этот раз решила пойти на уступки.