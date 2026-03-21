Разработчики Crimson Desert готовят патч после жалоб игроков на управление

Студия Pearl Abyss сообщила, что работает над обновлением для Crimson Desert, которое должно исправить проблемы с управлением, на которые активно жалуются игроки после релиза.
В официальном обращении разработчики поблагодарили сообщество за поддержку и отметили, что внимательно следят за отзывами пользователей с момента запуска игры. По словам команды, особенно много сообщений касается неудобного управления.
В студии признали, что некоторые игроки столкнулись с дискомфортом во время игры, а пользователи клавиатуры и мыши получили не самый удачный опыт. Разработчики извинились за это и подтвердили, что уже готовят патч, направленный на улучшение управления.
Кроме того, команда призвала игроков продолжать делиться отзывами и сообщать о проблемах. В Pearl Abyss отметили, что анализируют обращения пользователей, а также следят за видео, стримами и обсуждениями в сообществе, чтобы быстрее находить и исправлять недостатки.
Создатели игры подчеркнули, что будут и дальше работать над улучшением приключения в мире Pywel и поблагодарили игроков за терпение и поддержку.
Даже разрабы признали, что налажали с управлением. Самое смешное, что нашлась куча защитников кривого управления, которые дефают его в духе "только казуалам неудобно, а норм пацанчики привыкают без проблем". Ору с людей, которые готовы приспособляться к чему угодно, такие даже если их заставить нажимать клавиши пальцами ног или жать по 10 клавиш на одно действие будут говорить, что управление норм, привыкнуть только надо.
Я не буду этот патч уснатавливать
А ну с визуалом проблем нет, да? Ахахаахах
к управлению реально привыкаешь , ну видимо к графону уровня 2006 года - тоже
А в чем выражена проблема и что они будут исправлять конкретно?