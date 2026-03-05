Разработчики Crimson Desert хотят найти баланс между повышением осведомлённости и избеганием чрезмерных обещаний

По мере приближения даты релиза Crimson Desert 19 марта, директор по маркетингу и связям с общественностью разработчика Pearl Abyss Уилл Пауэрс поделился информацией об общей реакции на игру с открытым миром. В интервью IGN Пауэрс рассказал о маркетинге игры и о необходимости для студии найти баланс между повышением осведомлённости о Crimson Desert и избеганием чрезмерных обещаний в отношении некоторых аспектов, которые могут привести к разочарованию игроков.

Он также признал высокий уровень ожиданий, с которыми сталкивается Pearl Abyss, учитывая, что компания создала невероятно популярную MMORPG, действие которой происходит в том же сеттинге. Однако именно этот опыт, а также тот факт, что Crimson Desert изначально задумывалась как игра другого типа, являются её уникальными сильными сторонами.

Именно здесь нужно найти баланс, потому что вы не хотите разочаровать людей на старте, заставляя их ожидать чего-то настолько высокого уровня — как будто это второе пришествие. Поэтому нужно найти баланс между осведомлённостью и отсутствием чрезмерных обещаний. Эта игра и её наследие, как с момента анонса, так и от студии, создавшей MMORPG с более чем 55 миллионами игроков по всему миру.



Это тот эталон, который знает эта компания. Выпуск второго проекта после этого, вероятно, сопряжён с более высокими внутренними ожиданиями, чем внешними.

Хотя Crimson Desert будет однопользовательской игрой с открытым миром, Пауэрс отметил опыт Pearl Abyss в разработке масштабных миров, «созданных для сообщества». Это, наряду с тем фактом, что в грядущей игре будут использоваться системы, разработанные для другого типа игр, привело к тому, что многие игроки говорят:

Они никогда раньше не видели ничего подобного. Это не то, чем эта игра изначально задумывалась. Это сплав того, во что она превратилась, с учётом её истоков.

Что касается длительного периода времени между первоначальным анонсом Crimson Desert — который состоялся ещё в 2020 году — и датой релиза, Пауэрс признал, что команда разработчиков «стала жертвой самих себя», потому что анонс был сделан слишком рано. Однако все это время не было потрачено впустую, поскольку Pearl Abyss работала над несколькими вещами, включая создание движка и продвижение по другим техническим направлениям.

Однако, если бы у Пауэрса была возможность повторить это, он признал:

Я не думаю, что кто-то сказал бы, что нам следует анонсировать игру за шесть с половиной лет. Такое случается нечасто. Но в результате этой ситуации вокруг игры возникла ореол таинственности, люди толком не знали, что это за игра, и это, с моей точки зрения, стало забавно.

По его словам, несмотря на всю эту таинственность, недавние попытки студии раскрыть больше подробностей о Crimson Desert также привели к интересному результату.

В этой ситуации, что, если бы мы показали шесть часов игрового процесса? Тогда вопрос заключался бы не столько в том, что люди не знают, что это за игра, сколько в том, «Как это может быть слишком хорошо, чтобы быть правдой?» Или «Как это может быть неправдой?»



Мы никогда не хотим, чтобы нас обвиняли в сокрытии чего-либо, потому что нам предстоит многое наверстать. Изначально мы представили это совсем по-другому, поэтому нам нужно было сделать больше, чем обычно делают разработчики игр, чтобы скорректировать свои действия пяти-шестилетней давности.

Crimson Desert выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X/S.