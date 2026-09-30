Разработчики Crimson Desert объявили о переносе дополнения Charting the Unknown на 2 недели

Команда Crimson Desert выступила с официальным обращением к сообществу игроков. В нём разработчики сообщили, что работа над дополнением Crimson Desert Enhanced: Charting the Unknown продолжается, однако для выпуска требуется больше времени, чем планировалось изначально.

По словам студии, дополнительное время необходимо для того, чтобы обеспечить более отполированный и стабильный игровой опыт. В связи с этим релиз DLC переносится на 2 недели - на 29 октября.

Разработчики также принесли извинения за более долгое ожидание и заверили, что используют дополнительное время для доработки контента и выпуска максимально качественного продукта.

Мы знаем, что многие из вас с нетерпением ждали возвращения в игру, и мы искренне извиняемся за более долгое ожидание. Мы используем дополнительное время, чтобы доработать контент и сделать всё возможное для обеспечения наилучшего опыта.

В завершение команда Crimson Desert поблагодарила игроков за понимание и отметила, что ждёт всех в Пайвеле 29 октября.