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Crimson Desert 20.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Слэшер, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Стимпанк
7.8 1 737 оценок

Разработчики Crimson Desert объявили о переносе дополнения Charting the Unknown на 2 недели

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Команда Crimson Desert выступила с официальным обращением к сообществу игроков. В нём разработчики сообщили, что работа над дополнением Crimson Desert Enhanced: Charting the Unknown продолжается, однако для выпуска требуется больше времени, чем планировалось изначально.

По словам студии, дополнительное время необходимо для того, чтобы обеспечить более отполированный и стабильный игровой опыт. В связи с этим релиз DLC переносится на 2 недели - на 29 октября.

Разработчики также принесли извинения за более долгое ожидание и заверили, что используют дополнительное время для доработки контента и выпуска максимально качественного продукта.

Мы знаем, что многие из вас с нетерпением ждали возвращения в игру, и мы искренне извиняемся за более долгое ожидание. Мы используем дополнительное время, чтобы доработать контент и сделать всё возможное для обеспечения наилучшего опыта.

В завершение команда Crimson Desert поблагодарила игроков за понимание и отметила, что ждёт всех в Пайвеле 29 октября.

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Комментарии:  29
Ваш комментарий
saa0891

Ни чего страшного, они и так работают как электровеники, таких работоспособных разрабов я ещё не видел и ешё более ценно то что они максимально взаимодействуют с игроками и максимально быстро устраняют жалобы на проблемы и пожелания игроков добавляя в игру новые механики и элементы.

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Strethem

ну зная разрабов, они за эти две недели ещё кучу всего туда добавят, ждем