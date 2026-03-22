Разработчики Crimson Desert официально признали использование ИИ-артов и пообещали все заменить

Студия-разработчик экшен-RPG Crimson Desert выступила с официальным заявлением в соцсетях, касающимся использования технологий искусственного интеллекта при создании игры. Обращение стало реакцией на обеспокоенность игрового сообщества, обнаружившего в финальной версии проекта следы генеративного ИИ.
В заявлении разработчики подтвердили, что на ранних этапах производства использовали экспериментальные инструменты на базе ИИ для создания некоторых 2D-визуальных элементов. Отмечается, что эти ассеты применялись для быстрой проработки тона и атмосферы и изначально планировались к замене на финальный контент, прошедший проверку художественным отделом.
Тем не менее, в студии признали, что из-за внутренней ошибки часть этих временных материалов попала в релизную версию игры, что не соответствует принятым стандартам качества. Разработчики взяли на себя полную ответственность за этот недочет.
Кроме того, компания признала недостаточную прозрачность: несмотря на то, что ИИ использовался преимущественно на ранних этапах, факт его применения не был должным образом раскрыт перед аудиторией. Студия принесла извинения за эти упущения.
В настоящий момент команда проводит полный аудит всех внутриигровых ресурсов. Пострадавшие элементы будут заменены в рамках предстоящих обновлений. Параллельно ведется работа по усилению внутренних регламентов, чтобы обеспечить большую прозрачность и последовательность в коммуникации с игроками в будущем.
За ИИ будущее, я за то чтобы все игры делались при помощи ИИ.
Вся игра будто работа ии
ГЛАВНОГО ГЕРОЯ И СЮЖЕТ ЗАМЕНИТЕ - ВИДИМО ТОЖЕ ПРОДУКТ ИИ
Ничего не вижу страшного в использовании нейросети как инструмента.
Всё заменят, исправят - игру тоже заменят наверное полностью с сюжетом lol (в сингл игре же должен быть вменяемый сюжет? а то мб тоже нейронке пару фраз скормили и получился "сюжет" для галочки как в ММО)