Разработчики Crimson Desert опубликовали обновлённые системные требования

Компания Pearl Abyss опубликовала минимальные и рекомендуемые системные требования для Crimson Desert. Долгожданная приключенческая игра с открытым миром поступит в продажу 19 марта, и менее чем за месяц до релиза уже можно узнать, готов ли ваш ПК к запуску игры.
Игра обещает довольно амбициозную графику, и характеристики это подтверждают. И минимальные, и рекомендуемые настройки требуют 16 ГБ оперативной памяти и 135 ГБ дискового пространства. Разница заключается в процессоре и видеокарте.
Минимальные
- ОС: Windows 10 64-бит
- Процессор: Ryzen 5 2600X / i5-8500
- Память: 16 ГБ ОЗУ
- Видеокарта: RX 6500 XT / GTX 1060
- DirectX: Версия 12
- Место на диске: 135 ГБ свободного места SSD
Рекомендуемые
- ОС: Windows 10 64-бит
- Процессор: Ryzen 5 5600 / i5-11600K
- Память: 16 ГБ ОЗУ
- Видеокарта: RX 6700 XT / RTX 2080
- DirectX: Версия 12
- Место на диске: 135 ГБ свободного места SSD
Crimson Desert выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series S|X 19 марта.
Вот еще бы демку, вообще тогда я бы убедился, брать или не брать.
А как вообще демку реализовать в игре с открытым миром? Не врубаюсь
Ну легко.
На какой-то выставке, давали играть в маленький кусочек игры. (выставка не древняя была)
Там было 3-4+- босса, все в разных точках карты.
Так что это не прямо сложно, ну сделать можно.
Ну я еще верю, что могут дать. Они не прямо точно сказали, что не дадут. Хотя уже время не так много осталось.
Ну не дадут, так не дадут, переживу.
Если что просто, через день возьму, сперва гляну что и как. На реальный геймплей.
Шо это значит? Минималки 720 на лоу в 30 кадров и рекомендуемые 1080 в 60 на средненьких с пресетом фср баланса?
Ну что бы всех не обидеть. :)
Дать возможность всем поиграть.
Ну согласен, уточнения все равно нет.
Ооооооооочень подозрительно низкие в рекомендуемых
Может там есть режим картошки.
И это при том, что конкурент гта6
Так требований гта еще ни кто не знает.
Не понимаю хайпа по этой игре, у нее кроме неплохой графики и красивого мира ничего нет, но при этом игровой мир ощущается мертвым, а геймплей не сильно далеко ушел от корейских ММО 2005 года.
Все закрывают глаза на самое главное в играх, вместо этого на первый план ставя графику, анимации и тд.
Какая игра в твоем понимании имеет не мертвый игровой мир ?
Как раз я думаю тут не и за графики наяривают.
А и за того что в игре просто огромное количество контента. Да же страшно много.
Ты хоть те видео смотрел?
И если уже так судить, геймплей всех игр не далеко ушёл, сейчас ни чего нового не придумать.
не фига они с 4070 до 2080 уменшели
4070 для 1440p
типа продунгрейдили чета?
Не верю
так это для фулжд, для нормального разрешения в 2к или 4к на ультрах этого не хватит)
Black Desert посмотри
Оно и неудивительно, что системные требования довольно низкие. Игра разрабатывается на движке Black Space Engine, который предназначался в том числе для мобильных устройств. Именно на этом движке была сделана предыдущая игра студии - Black Desert. Да и графика в игре сама по себе довольно средняя.
Сперва, игра была на ПК, а на телефон уже после.
Значит она не была изначально, для телефона сделана.
Именно, сейчас исправлю
Ребятки, сколько сейчас такой системник собрать на рекомендуемые?
Точно не скажу.
Ну и за оперативки и удорожания видео карт. Теперь дороже все собрать.
На сайте ДНС есть конфигуратор. Выбери нужное и увидишь во сколько выйдет
90к за такую бюджетную сборку, только только брать вместо 1 плашки на 16, две! но брать в 2026 две по 8 это будет ошибка, так же будет отличным решением монитор к этой сборке 2к и считай все полетит на ультрах ( но с длсс и где-то с генерацией кадров )
Даже не мечтайте о низких требованиях
Ну описаны все крутые технологии. На данный момент.
А они легко могут отключатся. Вон показывали их крутую физику воды. И она отключается, и становится как в простеньких играх.
Как я думаю, и надеюсь, они дадут просто огромную возможность, в настройке игры.
Хотя мне и не надо, я комп собрал и есть большой запас мощности, если еще вырастут требования.
И получишь вместо картинки полную го.внинку)
Так тем у кого 1060+ им и этого хватит :)
Включат режим картошки и будут смаковать.
Я не против, пускай сидят на чём, хотят.
Вон тут есть человек, который свой проц мучает уже кучу времени, про свои инструкции вечно спрашивает. И для него он лучше всех нынешних процов.
Так что если есть возможность, даже таким дать поиграть, ну я не против.
Может они и лучше оптимизировали игру тогда.