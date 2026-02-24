ЧАТ ИГРЫ
Crimson Desert 19.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8 390 оценок

Разработчики Crimson Desert опубликовали обновлённые системные требования

monk70 monk70

Компания Pearl Abyss опубликовала минимальные и рекомендуемые системные требования для Crimson Desert. Долгожданная приключенческая игра с открытым миром поступит в продажу 19 марта, и менее чем за месяц до релиза уже можно узнать, готов ли ваш ПК к запуску игры.

Игра обещает довольно амбициозную графику, и характеристики это подтверждают. И минимальные, и рекомендуемые настройки требуют 16 ГБ оперативной памяти и 135 ГБ дискового пространства. Разница заключается в процессоре и видеокарте.

Минимальные

  • ОС: Windows 10 64-бит
  • Процессор: Ryzen 5 2600X / i5-8500
  • Память: 16 ГБ ОЗУ
  • Видеокарта: RX 6500 XT / GTX 1060
  • DirectX: Версия 12
  • Место на диске: 135 ГБ свободного места SSD

Рекомендуемые

  • ОС: Windows 10 64-бит
  • Процессор: Ryzen 5 5600 / i5-11600K
  • Память: 16 ГБ ОЗУ
  • Видеокарта: RX 6700 XT / RTX 2080
  • DirectX: Версия 12
  • Место на диске: 135 ГБ свободного места SSD

Crimson Desert выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series S|X 19 марта.

ОгурчикЮрец

Вот еще бы демку, вообще тогда я бы убедился, брать или не брать.

Doof_warrior7544

А как вообще демку реализовать в игре с открытым миром? Не врубаюсь

ОгурчикЮрец Doof_warrior7544

Ну легко.

На какой-то выставке, давали играть в маленький кусочек игры. (выставка не древняя была)

Там было 3-4+- босса, все в разных точках карты.

Так что это не прямо сложно, ну сделать можно.

Ну я еще верю, что могут дать. Они не прямо точно сказали, что не дадут. Хотя уже время не так много осталось.

Ну не дадут, так не дадут, переживу.

Если что просто, через день возьму, сперва гляну что и как. На реальный геймплей.

DisAssBella

Шо это значит? Минималки 720 на лоу в 30 кадров и рекомендуемые 1080 в 60 на средненьких с пресетом фср баланса?

ОгурчикЮрец

Ну что бы всех не обидеть. :)

Дать возможность всем поиграть.

Ну согласен, уточнения все равно нет.

-zotik-

Ооооооооочень подозрительно низкие в рекомендуемых

ОгурчикЮрец

Может там есть режим картошки.

StanTheMan_3000

И это при том, что конкурент гта6

ОгурчикЮрец StanTheMan_3000

Так требований гта еще ни кто не знает.

GayFish

Не понимаю хайпа по этой игре, у нее кроме неплохой графики и красивого мира ничего нет, но при этом игровой мир ощущается мертвым, а геймплей не сильно далеко ушел от корейских ММО 2005 года.

Все закрывают глаза на самое главное в играх, вместо этого на первый план ставя графику, анимации и тд.

YAYOI TAKATSUKI

Какая игра в твоем понимании имеет не мертвый игровой мир ?

2
ОгурчикЮрец

Как раз я думаю тут не и за графики наяривают.

А и за того что в игре просто огромное количество контента. Да же страшно много.

Ты хоть те видео смотрел?

И если уже так судить, геймплей всех игр не далеко ушёл, сейчас ни чего нового не придумать.

jax baron

не фига они с 4070 до 2080 уменшели

Витюня Скобочник

4070 для 1440p

MunchkiN 616

типа продунгрейдили чета?

avhell

Не верю

Лидер Мур

так это для фулжд, для нормального разрешения в 2к или 4к на ультрах этого не хватит)

Veter_Peremen

Black Desert посмотри

klitor_lizator

Оно и неудивительно, что системные требования довольно низкие. Игра разрабатывается на движке Black Space Engine, который предназначался в том числе для мобильных устройств. Именно на этом движке была сделана предыдущая игра студии - Black Desert. Да и графика в игре сама по себе довольно средняя.

ОгурчикЮрец

Сперва, игра была на ПК, а на телефон уже после.

Значит она не была изначально, для телефона сделана.

1
klitor_lizator ОгурчикЮрец

Именно, сейчас исправлю

Alex Energy

Ребятки, сколько сейчас такой системник собрать на рекомендуемые?

ОгурчикЮрец

Точно не скажу.

Ну и за оперативки и удорожания видео карт. Теперь дороже все собрать.

Alex Alexoff

На сайте ДНС есть конфигуратор. Выбери нужное и увидишь во сколько выйдет

Лидер Мур

90к за такую бюджетную сборку, только только брать вместо 1 плашки на 16, две! но брать в 2026 две по 8 это будет ошибка, так же будет отличным решением монитор к этой сборке 2к и считай все полетит на ультрах ( но с длсс и где-то с генерацией кадров )

Витюня Скобочник

Даже не мечтайте о низких требованиях

В технической основе ПК-версии Crimson Desert лежит фундаментальный отказ от гибридных методов визуализации, которые доминировали в индустрии последнее десятилетие. Разработчики из Pearl Abyss полностью переработали конвейер своего проприетарного BlackSpace Engine, сделав ставку на полноценную трассировку пути (Path Tracing). Это решение переводит графику из плоскости художественной имитации в плоскость физически достоверной симуляции, где каждый пиксель на экране является результатом сложного расчета поведения фотонов в виртуальном пространстве. В отличие от классической трассировки лучей, которая часто ограничивается лишь наложением теней или отражений поверх растеризованного изображения, Path Tracing унифицирует все алгоритмы освещения в единую математическую модель, что позволяет добиться беспрецедентной целостности изображения.
Центральным элементом новой системы является полностью динамическое глобальное освещение (Global Illumination). В движке отсутствуют предварительно запеченные карты теней или статичные лайтмапы. Вместо этого используется стохастическая трассировка путей на основе методов Монте-Карло. Алгоритм отслеживает траекторию лучей от камеры к источникам света, просчитывая множество вторичных отскоков (Multi-Bounce). Это критически важно для реализации реалистичного непрямого освещения (Indirect Lighting). Когда свет падает на поверхность, он не просто освещает её, но и отражается, передавая информацию о цвете на соседние объекты. Этот эффект, известный как Color Bleeding, работает в Crimson Desert в реальном времени: красный плащ героя, освещенный ярким солнцем, будет корректно отбрасывать красноватый оттенок на лежащий рядом серый камень или металл доспехов, создавая естественную визуальную связь между объектами сцены.
ОгурчикЮрец

Ну описаны все крутые технологии. На данный момент.

А они легко могут отключатся. Вон показывали их крутую физику воды. И она отключается, и становится как в простеньких играх.

Как я думаю, и надеюсь, они дадут просто огромную возможность, в настройке игры.

Хотя мне и не надо, я комп собрал и есть большой запас мощности, если еще вырастут требования.

Витюня Скобочник ОгурчикЮрец
А они легко могут отключатся

И получишь вместо картинки полную го.внинку)

ОгурчикЮрец Витюня Скобочник

Так тем у кого 1060+ им и этого хватит :)

Включат режим картошки и будут смаковать.

Я не против, пускай сидят на чём, хотят.

Вон тут есть человек, который свой проц мучает уже кучу времени, про свои инструкции вечно спрашивает. И для него он лучше всех нынешних процов.

Так что если есть возможность, даже таким дать поиграть, ну я не против.

Может они и лучше оптимизировали игру тогда.

