Разработчики Crimson Desert опубликовали обновлённые системные требования

Компания Pearl Abyss опубликовала минимальные и рекомендуемые системные требования для Crimson Desert. Долгожданная приключенческая игра с открытым миром поступит в продажу 19 марта, и менее чем за месяц до релиза уже можно узнать, готов ли ваш ПК к запуску игры.

Игра обещает довольно амбициозную графику, и характеристики это подтверждают. И минимальные, и рекомендуемые настройки требуют 16 ГБ оперативной памяти и 135 ГБ дискового пространства. Разница заключается в процессоре и видеокарте.

Минимальные

ОС: Windows 10 64-бит

Процессор: Ryzen 5 2600X / i5-8500

Память: 16 ГБ ОЗУ

Видеокарта: RX 6500 XT / GTX 1060

DirectX: Версия 12

Место на диске: 135 ГБ свободного места SSD

Рекомендуемые

ОС: Windows 10 64-бит

Процессор: Ryzen 5 5600 / i5-11600K

Память: 16 ГБ ОЗУ

Видеокарта: RX 6700 XT / RTX 2080

DirectX: Версия 12

Место на диске: 135 ГБ свободного места SSD

Crimson Desert выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series S|X 19 марта.