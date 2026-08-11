Разработчики Crimson Desert отчитались о рекордной выручке и планируют выпустить DLC до конца 2026 года

Корейский разработчик игр Pearl Abyss опубликовал финансовые результаты за второй квартал 2026 года, которые продемонстрировали впечатляющий рост благодаря глобальному успеху недавно выпущенного экшена Crimson Desert. Согласно отчету, консолидированная выручка компании составила 192,6 млрд вон, а операционная прибыль достигла 67,6 млрд вон.

Ключевым драйвером роста стала вышедшая в марте 2026 года игра Crimson Desert. Проект разошелся тиражом более 5 миллионов копий всего за 26 дней с момента релиза. Во втором квартале тайтл принес компании 136,1 млрд вон, что составило 70% от общей выручки. Для сравнения, продажи флагманской MMORPG Black Desert за тот же период остановились на отметке 55 млрд вон. Примечательно, что доля зарубежных продаж достигла 91%, причем 75% из них пришлось на рынки Северной Америки и Европы.

В ходе презентации в Pearl Abyss также подтвердили дальнейшую стратегию развития Crimson Desert:

Сюжетное дополнение (DLC) уже находится в стадии оценки концепции и качества контента. Релиз запланирован до конца 2026 года.

Версия для Nintendo Switch 2 проходит этап оптимизации производительности. Разработчики нацелены на выпуск порта в первой половине 2027 года.

Компания также анонсировала планы по внедрению скидочных пакетных предложений для привлечения новой аудитории.

Помимо этого, студия поделилась новыми сроками по следующим крупным проектам. Релиз игры DokeV, приключенческой игры в открытом мире, посвященной коллекционированию существ, запланирован на вторую половину 2028 года.