Разработчики Crimson Desert ответили на критику: "Мы ничего не скрываем"

В преддверии релиза Crimson Desert, который состоится 19 марта, вокруг проекта разгорелись споры. Поводом для новой волны скепсиса стало решение снять эмбарго на публикацию обзоров лишь за день до выхода игры — 18 марта. Некоторые пользователи также обвинили студию Pearl Abyss в том, что она якобы скрывает консольную версию и демонстрирует в трейлерах исключительно более «чистую» картинку с ПК.
На обвинения публично ответил директор по PR и маркетингу Pearl Abyss Уилл Пауэрс. По его словам, студия «ничего не скрывает» и уже многократно заявляла, что дополнительная информация будет раскрыта до релиза, чтобы у игроков оставалось время принять решение о предзаказе. Он призвал сообщество «дать команде спокойно доделать работу» и не строить преждевременных выводов.
Crimson Desert уже несколько лет привлекает внимание масштабом и визуальным качеством. Каждый новый трейлер демонстрирует амбициозный открытый мир, зрелищные сражения и технологичную графику, из-за чего часть аудитории сомневается, сможет ли финальный продукт соответствовать ожиданиям.
Недавно специалисты Digital Foundry опубликовали технический разбор ПК-версии, отметив высокую производительность, впечатляющую детализацию и активное использование трассировки лучей. Это несколько остудило волну критики, однако вопросы о консольной версии по-прежнему остаются.
Crimson Desert выходит 19 марта. Удастся ли игре оправдать ожидания и развеять сомнения — станет известно уже в ближайшие дни.
Середняк выйдет, с кое какими плюсами, не более.
Это в лучшем случае!
Elden Ring — обзоры за 2 дня до релиза
Expedition 33 — обзоры за 1 день до релиза
Kingdom Come: Deliverance II — обзоры за 1 день до релиза
Red Dead Redemption 2 — обзоры за 1 день до релиза
Zelda: BotW — обзоры за 1 день до релиза
Думаем. Скепсисируем.
Elden Ring - 7-й сосалик у разработчика.
Expedition 33 - инди На которую никто не возлагал надежд.
Kingdom Come: Deliverance II - ровно та же первая часть, но больше.
Red Dead Redemption 2 - сиквел безумно популярной игры от рокстар.
Zelda: BotW - 18-я игра в серии.
И вот ты вот это противопоставляешь нереально амбициозной игре от студии которая выпустила всего одну игру, да и то ММО?
окей Hogwarts Legacy
Ну, не знаю. Пока всё ещё 50 на 50. Игра не производит того впечатления, которое перед релизом производил хотя бы «Ведьмак». Хотя, конечно, очень надеюсь, что проект получится годным.
Я думаю она провалится. Даже русских стримеров заказали в день релиза. Видимо без маркетинга никуда.
Не думаю, что прям провалится с треском. Но успехов уровня «Red Dead Redemption 2» или того же «Ведьмака» вряд ли достигнет.
Не провалиться
Похожа на Forspocen 2 прям очень
Вот вообще не похожа ни разу
По количеству показанных механик, игра уже превосходит форспокен. Я так напомню в форспокене показывали 1-2 удара, полет одинковый, и пустой мир.
Тут полный мир,наполненый болванчиками, куча механик, куча оружия с 5-6 ударами. Полеты и маунты начиная от простой лошади, заканчивая драконом. При том показали как на драконе ты можешь выжигать замки. + показали осады этих замков.
Это даже близко не форспокен.
Ну посмотрим, что из этого проекта выйдет. Конечно, ждать чего-то на уровня "Витчера 3" и "Кроваво Красного искупления 2" глупо, однако проект выглядит перспективным.
Хоть бы у ребят все получилось
Разбор был сделан на материалах записанных разрабами! Сами DF ничего не тестили на разном оборудовании,как обычно делается. Тестов на r5 3600 + 4060 для сравнения не было... Не удивлюсь если на консолях будет выглядеть,как *овно. На ПК упор был на освещение и отражения,в то время как модели персонажей и окружающий мир(за пределами общих планов) смотрелись посредственно,особенно плоха растительность!
P.S.(Для особо ранимых персон) - Надеюсь,что впечатление ошибочно и игра будет хорошей...😁
Просто игра-песочница для любителей про рыцарей,что тут скрывать,посмотрим на геймплей и механики,когда выйдет)