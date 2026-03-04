Разработчики Crimson Desert ответили на критику: "Мы ничего не скрываем"

В преддверии релиза Crimson Desert, который состоится 19 марта, вокруг проекта разгорелись споры. Поводом для новой волны скепсиса стало решение снять эмбарго на публикацию обзоров лишь за день до выхода игры — 18 марта. Некоторые пользователи также обвинили студию Pearl Abyss в том, что она якобы скрывает консольную версию и демонстрирует в трейлерах исключительно более «чистую» картинку с ПК.

На обвинения публично ответил директор по PR и маркетингу Pearl Abyss Уилл Пауэрс. По его словам, студия «ничего не скрывает» и уже многократно заявляла, что дополнительная информация будет раскрыта до релиза, чтобы у игроков оставалось время принять решение о предзаказе. Он призвал сообщество «дать команде спокойно доделать работу» и не строить преждевременных выводов.

Crimson Desert уже несколько лет привлекает внимание масштабом и визуальным качеством. Каждый новый трейлер демонстрирует амбициозный открытый мир, зрелищные сражения и технологичную графику, из-за чего часть аудитории сомневается, сможет ли финальный продукт соответствовать ожиданиям.

Недавно специалисты Digital Foundry опубликовали технический разбор ПК-версии, отметив высокую производительность, впечатляющую детализацию и активное использование трассировки лучей. Это несколько остудило волну критики, однако вопросы о консольной версии по-прежнему остаются.

Crimson Desert выходит 19 марта. Удастся ли игре оправдать ожидания и развеять сомнения — станет известно уже в ближайшие дни.