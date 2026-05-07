Crimson Desert 20.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.8 1 384 оценки

Разработчики Crimson Desert принимают идеи от сообщества, отвергая одержимость индустрии дорожными картами

monk70 monk70

Crimson Desert получает отличную поддержку после запуска. В течение нескольких недель после запуска игры на ПК и консолях Pearl Abyss не только исправила некоторые из наиболее очевидных проблем игры, но и быстро добавила новые функции, в том числе некоторые, которые очень востребованы сообществом, такие как возможность повторного захвата крепостей вражескими фракциями и возможность повторных боев с побеждёнными боссами. По словам представителя Pearl Abyss по связям с общественностью Уилла Пауэрса, это стало возможным благодаря тому, что студия не придерживается жёсткого плана развития и совершенно не руководствуется эго, будучи открытым для любых предложений.

Все, что касается патчей и контента, дорабатывается в режиме реального времени на основе отзывов и реакции игроков. Если вы закладываете в план дорожную карту, вы делаете предположения. Мы не делаем предположений относительно того, чего хотят игроки.

Пауэрс также пояснил, насколько команда готова учитывать идеи сообщества и даже превращать эксплойты в игровые механики.

Мы не зацикливаемся на том, что если идея не наша, то она не может быть в игре. Я думаю, что другие компании слишком эгоцентричны, чтобы принимать чужие идеи. Это почти как в Кремниевой долине. Хорошая идея может прийти откуда угодно.

Учитывая, что Pearl Abyss — «инди-издатель с игрой уровня AAA», неудивительно, что Crimson Desert получает обновления с головокружительной скоростью, которая в настоящее время не имеет аналогов в мире AAA-игр, что неудивительно, учитывая, что ещё до релиза бывшие разработчики говорили, что игра находится на совершенно другом уровне по сравнению с массово выпускаемыми играми на Unreal Engine 5.

Господин Никто

перевод на человечкский - авторы Crimson Desert в авральном режиме клепают хотелки сообщества т.е cвоего виденья проекта у них нет.По факту они нахватали идей из rdr, зелды, ведьмака и т.д но толком не поняли что нахватали

QuerulousLytton

Сделайте игре адекватный сюжет. Принимаете идею?

Кей Овальд

А какая разница, если и с картами без игра тупо не закончена и не доделана? С картами хотя бы понятно, когда финальную версию ждать, а у вас хз.

AndralStormborn

Вообще хорошая идея - брать и воплощать в игре идеи сообщества. Особенно если своих идей нет.

А так, и игрокам приятно и разрабам проще понять что делать. И все довольны.

Gridon

Обычную лень и отсутствие плана разработки хитро подают под соусом заботы о комьюнити

