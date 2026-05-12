Разработчики Crimson Desert в новом патче зацензурили Дамиану - игроки призывают к ревью-бомбингу

Корейская студия Pearl Abyss столкнулась с волной недовольства игроков после недавнего патча к Crimson Desert. В обновлении разработчики незаметно изменили внешний вид одного из костюмов героини Дамианы, добавив под короткую юбку плотные черные шорты. Скриншоты до и после быстро разошлись по соцсетям. Многие игроки отмечают, что изменение выглядит неуместным и портит оригинальный дизайн, который активно продвигался до релиза. Пост с обвинениями в предательстве фанатов уже набрал тысячи лайков и сотни репостов.

Реакция сообщества оказалась крайне негативной. В Steam уже появляются отрицательные отзывы с жалобами, некоторые игроки призывают к ревью-бомбингу и отказу от покупки. Другие иронизируют, что Pearl Abyss "сломала" одну из главных фишек, которая привлекала внимание к проекту. Пользователи предполагают, что решение могло быть принято под влиянием внешних консультантов, которые посоветовали сделать костюм "более приличным". Критики подчеркивают парадокс: компания долгое время зарабатывала на откровенных скинах в Black Desert, а теперь внезапно идет на самоцензуру в относительно новой игре. Пока официального комментария от студии не поступало.