Crimson Desert 20.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.8 1 419 оценок

Разработчики Crimson Desert в новом патче зацензурили Дамиану - игроки призывают к ревью-бомбингу

2BLaraSex 2BLaraSex

Корейская студия Pearl Abyss столкнулась с волной недовольства игроков после недавнего патча к Crimson Desert. В обновлении разработчики незаметно изменили внешний вид одного из костюмов героини Дамианы, добавив под короткую юбку плотные черные шорты. Скриншоты до и после быстро разошлись по соцсетям. Многие игроки отмечают, что изменение выглядит неуместным и портит оригинальный дизайн, который активно продвигался до релиза. Пост с обвинениями в предательстве фанатов уже набрал тысячи лайков и сотни репостов.

Реакция сообщества оказалась крайне негативной. В Steam уже появляются отрицательные отзывы с жалобами, некоторые игроки призывают к ревью-бомбингу и отказу от покупки. Другие иронизируют, что Pearl Abyss "сломала" одну из главных фишек, которая привлекала внимание к проекту. Пользователи предполагают, что решение могло быть принято под влиянием внешних консультантов, которые посоветовали сделать костюм "более приличным". Критики подчеркивают парадокс: компания долгое время зарабатывала на откровенных скинах в Black Desert, а теперь внезапно идет на самоцензуру в относительно новой игре. Пока официального комментария от студии не поступало.

lostpisec

Ну и правильно сделали, не один уверенный в себе мужик не будет рад объективации женщин, все это жалкое убожество для слабых духом.

saa0891

z8TiREX8z

Все, конец света, под юбку разрабы запилили плотные трусы. что же теперь делать?

зы

Почитал я местный форум, ого сколько оказалось людей, что сильно расстроились из за какой-то мелочи. У людей отнимают то что они в жизни некогда не видели, ого какое горе у парней.

ZillionZoltan

Бедняги дрочилы. Теперь придется отрываться от любимой игры чтобы сходить передернуть на черножелтый сайт. Обида

hikkichan

Хуже повестки, только " бойцы" с повесткой.

