Разработчики Crimson Desert в новом патче зацензурили Дамиану - игроки призывают к ревью-бомбингу

Корейская студия Pearl Abyss столкнулась с волной недовольства игроков после недавнего патча к Crimson Desert. В обновлении разработчики незаметно изменили внешний вид одного из костюмов героини Дамианы, добавив под короткую юбку плотные черные шорты. Скриншоты до и после быстро разошлись по соцсетям. Многие игроки отмечают, что изменение выглядит неуместным и портит оригинальный дизайн, который активно продвигался до релиза. Пост с обвинениями в предательстве фанатов уже набрал тысячи лайков и сотни репостов.
Реакция сообщества оказалась крайне негативной. В Steam уже появляются отрицательные отзывы с жалобами, некоторые игроки призывают к ревью-бомбингу и отказу от покупки. Другие иронизируют, что Pearl Abyss "сломала" одну из главных фишек, которая привлекала внимание к проекту. Пользователи предполагают, что решение могло быть принято под влиянием внешних консультантов, которые посоветовали сделать костюм "более приличным". Критики подчеркивают парадокс: компания долгое время зарабатывала на откровенных скинах в Black Desert, а теперь внезапно идет на самоцензуру в относительно новой игре. Пока официального комментария от студии не поступало.
Ну и правильно сделали, не один уверенный в себе мужик не будет рад объективации женщин, все это жалкое убожество для слабых духом.
Все, конец света, под юбку разрабы запилили плотные трусы. что же теперь делать?
Почитал я местный форум, ого сколько оказалось людей, что сильно расстроились из за какой-то мелочи. У людей отнимают то что они в жизни некогда не видели, ого какое горе у парней.
Бедняги дрочилы. Теперь придется отрываться от любимой игры чтобы сходить передернуть на черножелтый сайт. Обида
Хуже повестки, только " бойцы" с повесткой.