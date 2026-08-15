Разработчики Crimson Desert выпустили крупное обновление 1.18.00 со множеством исправлений

Южнокорейская студия Pearl Abyss официально отчиталась об успешном развёртывании свежего масштабного патча под номером 1.18.00 для своего амбициозного приключенческого экшена Crimson Desert. Техническое обновление одновременно применилось на всех целевых платформах. Главная цель апдейта заключается в стабилизации игры, а ключевым нововведением стало добавление разветвлённой системы знаний о квестах, разделённой на восемь независимых категорий от основных заданий до созвездий. При этом за уже завершённые ранее миссии очки будут начислены пользователям задним числом, валюта исследований сменилась с серебра на лагерные средства, а в конюшнях появилась функция экипировки лошадей снаряжением.

Следующий огромный блок обновления целиком посвящён кардинальной переработке системы ввода и поведения внутриигровой камеры при совершении захвата цели. Вместо прежних простых переключателей пользователям стали доступны три независимых режима работы, включающие в себя ручной вариант управления, автоматическое следование и специальный полуавтоматический пресет. Разработчики также исправили ошибку с невозможностью выбрать цель при прицеливании из оружия дальнего боя прямо верхом на транспорте и неестественное движение стрелки быстрого слота. Вдобавок ликвидировали застревание особых средств передвижения на низких уступах, невозможность перелезать через открытые окна и баг с боссом Сэр Водяной, который бесконечно зацикливал одно действие на месте.

Третья часть масштабного патча привнесла визуальные изменения в интерфейс карты мира, где области после ударов в колокол теперь четко отличаются от зон, исследованных игроками самостоятельно. В разделе графики программисты полностью устранили нестабильное освещение в помещениях и дрожание картинки при управлении камерой в условиях низкой частоты кадров. Кроме того, специалисты ликвидировали опасные нарушения рендеринга на некоторых старых видеокартах уровня GTX 1060 при одновременном включении технологий генерации кадров FSR или XeSS. Параллельно авторы исправили различные мелкие ошибки локализации и заметно улучшили общее качество игровых текстов для абсолютно всех поддерживаемых языков.

Финальный пласт проделанной работы коснулся ликвидации критических ошибок, из-за которых игроки при возрождении на контрольной точке могли внезапно вылететь на начальный экран. Исправили ускорение озвучки при перемотке кат-сцен с подсказками, застревание персонажей внутри сломанного кольца в Бездне "Мост небесной петли" и наложение элементов экипировки сквозь тело. Были решены проблемы с прохождением сюжетного задания "Времени предстать перед правосудием", некорректным отображением щита при фильтрации парных клинков в красильне и наслоением бочек с маслом друг на друга. Творческая команда искренне поблагодарила сообщество Серогривых за оперативные отчёты и пообещала продолжить активную полировку проекта.