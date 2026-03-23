ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Crimson Desert 20.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.4 764 оценки

Разработчики Crimson Desert выпустили срочный хотфикс для PlayStation

Gutsz Gutsz

Эта неделя для Crimson Desert начинается крайне бодро. Сегодня стало известно о том, что игра обновила свой рекордный онлайн за выходные в Steam, а разработчики из Pearl Abyss оперативно собирают фидбек. Едва ли прошло несколько часов после публикации новостей об исправлениях интерфейса и управления на ПК, как команда уже выкатила спасительный хотфикс специально для владельцев консолей от Sony.

Масштабная игра с открытым миром Crimson Desert обновила свой рекордный онлайн за выходные

На официальном X (Twitter) аккаунте проекта создатели объявили о релизе патча 1.00.04 для платформ PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro.

Был выпущен хотфикс для PlayStation, исправляющий ошибку, из-за которой при смене другого персонажа на Клиффа некоторые взаимодействия и действия не могли выполняться должным образом. Для лучшего игрового опыта мы рекомендуем загрузить этот последний патч

Игроки в комментариях поблагодарили студию за молниеносную реакцию. Однако, список пожеланий и просьб об исправлении багов всё еще огромен. В ответах к посту игроки массово указывают на следующие недочеты релизной версии:

  • Базовая PS5 с трудом справляется с битвами на локациях со сложной архитектурой. Пользователи отмечают, что на босс-файте в "гнезде", окруженном сотнями стай воронов, даже в режиме Performance кадровая частота опускается до 10 FPS.
  • Многих преследуют артефакты разрешения. Опытным путем геймеры выяснили, что временным решением (пока не вышел полноценный фикс) является принудительное отключение опции 120 Гц и установка нативного разрешения 2160p в настройках системы самой консоли.
  • Фанаты умоляют переработать таймер возвращения летающих маунтов и улучшить физику лошадей, а в тире некоторые мишени исчезают до того, как появляются, ломая всю стрельбу на опережение. Пользователи Xbox, к слову, отмечают, что на консоли от Microsoft практически невозможно нормально пройти мини-игру с рыбалкой из-за ошибок управления правым стиком.
  • Комьюнити просит разработчиков сделать опцию полного отключения HUD для лучшего погружения. Из QoL-просьб также звучит введение "галочек" прочитанным заметкам и возможности скрыть надоедливый огромный щит на спине главного героя.
  • Владельцы PS5 дополнительно указывают на сбои сохранений системных настроек — некоторым приходится настраивать яркость и интерфейс каждый раз при запуске игры. А ещё иногда ломается кнопка открытия большой карты мира.
Консоли Обновления
Комментарии:  6
Ваш комментарий
Марат Федотов

если игра выглядит плохо на консоли - виновата консоль, а если на пк - виновата игра (с) маленькие гоблины пкшники

Azimut zvuk

Да поздно ,ее все распродают на барахолках за копейки.

sa1958

Молодцы.

FairUlu

Правильно, поддерживают игры. Нормальная практика.

