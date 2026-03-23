Разработчики Crimson Desert выпустили срочный хотфикс для PlayStation

Эта неделя для Crimson Desert начинается крайне бодро. Сегодня стало известно о том, что игра обновила свой рекордный онлайн за выходные в Steam, а разработчики из Pearl Abyss оперативно собирают фидбек. Едва ли прошло несколько часов после публикации новостей об исправлениях интерфейса и управления на ПК, как команда уже выкатила спасительный хотфикс специально для владельцев консолей от Sony.

На официальном X (Twitter) аккаунте проекта создатели объявили о релизе патча 1.00.04 для платформ PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro.

Был выпущен хотфикс для PlayStation, исправляющий ошибку, из-за которой при смене другого персонажа на Клиффа некоторые взаимодействия и действия не могли выполняться должным образом. Для лучшего игрового опыта мы рекомендуем загрузить этот последний патч

Игроки в комментариях поблагодарили студию за молниеносную реакцию. Однако, список пожеланий и просьб об исправлении багов всё еще огромен. В ответах к посту игроки массово указывают на следующие недочеты релизной версии: