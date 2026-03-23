Разработчики Crimson Desert выпустили срочный хотфикс для PlayStation

Эта неделя для Crimson Desert начинается крайне бодро. Сегодня стало известно о том, что игра обновила свой рекордный онлайн за выходные в Steam, а разработчики из Pearl Abyss оперативно собирают фидбек. Едва ли прошло несколько часов после публикации новостей об исправлениях интерфейса и управления на ПК, как команда уже выкатила спасительный хотфикс специально для владельцев консолей от Sony.
На официальном X (Twitter) аккаунте проекта создатели объявили о релизе патча 1.00.04 для платформ PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro.
Был выпущен хотфикс для PlayStation, исправляющий ошибку, из-за которой при смене другого персонажа на Клиффа некоторые взаимодействия и действия не могли выполняться должным образом. Для лучшего игрового опыта мы рекомендуем загрузить этот последний патч
Игроки в комментариях поблагодарили студию за молниеносную реакцию. Однако, список пожеланий и просьб об исправлении багов всё еще огромен. В ответах к посту игроки массово указывают на следующие недочеты релизной версии:
- Базовая PS5 с трудом справляется с битвами на локациях со сложной архитектурой. Пользователи отмечают, что на босс-файте в "гнезде", окруженном сотнями стай воронов, даже в режиме Performance кадровая частота опускается до 10 FPS.
- Многих преследуют артефакты разрешения. Опытным путем геймеры выяснили, что временным решением (пока не вышел полноценный фикс) является принудительное отключение опции 120 Гц и установка нативного разрешения 2160p в настройках системы самой консоли.
- Фанаты умоляют переработать таймер возвращения летающих маунтов и улучшить физику лошадей, а в тире некоторые мишени исчезают до того, как появляются, ломая всю стрельбу на опережение. Пользователи Xbox, к слову, отмечают, что на консоли от Microsoft практически невозможно нормально пройти мини-игру с рыбалкой из-за ошибок управления правым стиком.
- Комьюнити просит разработчиков сделать опцию полного отключения HUD для лучшего погружения. Из QoL-просьб также звучит введение "галочек" прочитанным заметкам и возможности скрыть надоедливый огромный щит на спине главного героя.
- Владельцы PS5 дополнительно указывают на сбои сохранений системных настроек — некоторым приходится настраивать яркость и интерфейс каждый раз при запуске игры. А ещё иногда ломается кнопка открытия большой карты мира.
если игра выглядит плохо на консоли - виновата консоль, а если на пк - виновата игра (с) маленькие гоблины пкшники
Да поздно ,ее все распродают на барахолках за копейки.
Молодцы.
Правильно, поддерживают игры. Нормальная практика.