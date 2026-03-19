Разработчики Ori и Palworld поддержали Crimson Desert на фоне споров о рейтинге

После публикации первых оценок Crimson Desert в индустрии разгорелись обсуждения: игра получила около 78 баллов на Metacritic, что оказалось ниже ожиданий части аудитории. На фоне критики в защиту проекта выступили представители других студий.

Глава Moon Studios Томас Малер отметил, что многие игроки воспринимают подобные оценки как признак «средней» игры, хотя это не всегда отражает реальное качество. По его мнению, завышенные ожидания сыграли против проекта — пользователи ждали нечто уровня Elden Ring, что изначально было слишком амбициозной планкой.

Он также подчеркнул, что индустрия всё чаще сталкивается с эффектом переоценённых ожиданий, из-за чего даже достойные проекты могут восприниматься как разочарование. Малер призвал дать разработчикам время на доработку, добавив, что у Pearl Abyss есть интересные идеи, которые ещё могут раскрыться.

С похожей позицией выступил представитель Pocketpair Джон Бакли. Он напомнил, что восприятие игр всегда субъективно: одна и та же оценка для разных игроков может означать совершенно разный опыт.